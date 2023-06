Kako su umrli putnici podmornice "Titan"? Ljekar koji je radio u američkoj mornarici opisao je trenutak implozije - "živi jedne milisekunde, nema ih već sledeće"...

Izvor: Profimedia/ABACA

Odlikovani bivši mornarički ljekar otkrio je šta se najvjerovatnije dogodilo tokom tragičnih poslednjih trenutaka podmornice "Titan", pre nego što je pretrpjela "katastrofalnu imploziju" u kojoj je svih petoro putnika poginulo.

Doktor Dejl Mole, bivši direktor za podvodnu medicinu za američku mornaricu, rekao je "Dejli mejlu" da bi smrt bila brza i bezbolna, da bi umrla skoro trenutno od izuzetnih sila koje je okean djelovao u dubini.

"Bilo bi tako iznenada, da ne bi ni znali da postoji problem ili šta im se dogodilo. Kao da ste ovdje jedan minut, a onda je prekidač isključen. Živ si jednu milisekundu, a sledeće si mrtav", rekao je on.

Posada je bila više od tri kilometra ispod površine okeana, što bi stvorilo više od 5.500 funti po kvadratnom inču (PSI) pritiska.

Izvor: Profimedia/ABACA

Mala prostorija u kojoj je bila posada bila je zaštićena komorom pod pritiskom, zapečaćenom kapsulom koja drži unutrašnji pritisak znatno višim od pritiska okoline, sistemom gasa pod pritiskom za kontrolu unutrašnjeg pritiska i dovodom gasa za disanje za putnike.

"Trup je komora u kojoj borave ljudi. Zvuči kao da su stigli do dna kada je prostorija pod pritiskom implodirala, a obično, kada popusti, to se desi iznenada. Zvuči kao da je cilindar od ugljeničnih vlakana popustio i doveo do implozije."

Kako je probijena komora pod pritiskom ostaje nejasno. Ali takva implozija može biti posledica curenja, nestanka struje ili malog požara od električnog kratkog spoja. Ono što bi rezultiralo bila bi nasilna i trenutna implozija dok je voda pod visokim pritiskom spolja uplivala, otrgnuvši zadnji poklopac, okvir za sletanje i pocepavši trup podmornice, smrskavši ljude unutra.

"Bili bi pokidani u komadiće. Implozija je kada je talas pritiska unutra, dok je eksplozija kada talas pritiska ili udarni talas izlazi iz bilo kog izvora toga", rekao je Mole, i objasnio je to kao da previše naduvate balon - balon će na kraju pući kada postoji preveliki pritisak.