OTEŽANO MOKRENJE, BOL, PECKANJE, UŽASNI GRČEVI U STOMAKU: 8 načina da ublažite simptome i lečite UPALU BEŠIKE

Koji su lekovi i šta može da pomogne kada se javi upala bešike?

Infekcija bešike može da izazove niz neprijatnih simptoma - otežano mokrenje, peckanje "tamo dole", nekontrilisani poriv za uriniranjem i istovremeno poteškoće da se urin izbaci iz tela, bolove, grčeve u stomaku... Pored zvaničnih lekova koje može da prepiše samo lekar nakon uspostavljene dijagnoze, mogu da pomognu u neki prirodni tretmani, kao i određene promene u rutini...

Infekcija bešike je najčešći tip infekcije urinarnog trakta (UTI). Razvija se kada bakterije uđu u uretru, cevčicu koja luči urin iz tela, a potom se zakače za zidove bešike i brzinom svetlosti razmnožavaju. Ako se ne leči, infekcija bešike može da se proširi na bubrege ili krv i postane i te kako opasna po život.

Pročitajte osam saveta koji su se pokazali kao efikasni u lečenju i ublažavanju simptoma infekcije bešike, po pisanju portala "Healthline".

1. Pijte više vode

Voda ispira bakterije u bešici, što pomaže da se brže rešite infekcije. Takođe razređuje urin, tako da mokrenje može biti manje bolno.

2. Što češće mokrite

Često mokrenje pomaže u eliminisanju infekcije izbacivanjem bakterija iz bešike. Ukoliko trpite i zadržavate urin, vi zapravo omogućavate bakterijama da nastave da se razmnožavaju u bešici. Obavezno mokrite nakon intimnog odnosa. Ova vrsta aktivnosti može da gurne bakterije dublje u uretru i kod muškaraca i kod žena.

3. Antibiotici

Antibiotici ubijaju bakterije koje uzrokuju infekciju bešike. Nikada nemojte da ih uzimajte na svoju ruku, već se prethodno konsultujte sa lekarom koji je dao dijagnozu urinarne infekcije. Polno prenosive (SPI), vaginalne infekcije i određena vaginalna stanja mogu da imitiraju simptome bolesti bešike. Upravo zato je važno da dobijete pravi tretman.

4. Sredstva protiv bolova

Teške infekcije bešike mogu da izazovu bol u predelu karlice, čak i kada ne urinirate. Antibiotici će preuzeti na sebe da leče infekciju, ali imajte na umu da je potrebno da prođe par dana pre nego što počnu da deluju. Lekovi protiv bolova - analgetici, ublažiće simptome, grčeve u stomaku, bolove u leđima i svaku neprijatnost koju osećate.

5. Tople obloge

Tople obloge u predelu stomaka ili leđa mogu da ublaže tup bol koji se ponekad javlja tokom infekcije bešike. Tretman je posebno koristan u kombinaciji sa lekovima.

6. Odgovarajuća garderoba

Bakterije se razmnožavaju u toplim i vlažnim sredinama. Za žene, uske farmerke i druga uska odeća mogu da stvore i zadržavaju vlagu na osetljivim mestima, što predstavlja plodno tlo za vaginalne bakterije.

7. Probiotici

Neka istraživanja sugerišu da probiotici mogu da pomognu u povećanju koncetracije korisnih bakterija u urinarnom traktu i genitalijama, pa da na taj način štite od čestih infekcija bešike. Laktobacili, posebno, mogu da pomognu da se blokira razmnožavanje štetnih bakterija.

8. Vitamin C

Vitamin C pomaže tako što uvećava kiselost urina, čime se sprečava rast štetnih bakterija. Samim tim, smanjuje se rizik od pojave infekcije bešike. Osim toga, vitamin C poseduje antimikrobna i antioksidativna svojstva, a koja su korisna za sprečavanje infekcije. Međutim, važno je da se napomene da su potrebna dodatna istraživanja da bi se tačno znalo kako hrana ili suplementi vitamina C mogu da utiču na razvoj ili sprečavanje infekcije bešike.