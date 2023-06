"DECU TREBA UČITI DOBROTI, RODITELJI SU GLAVNI PROBLEM!" Dr Rajović govorio o empatiji - Toj deci mozak ne radi dobro

Dr Ranko Rajović je rekao da deca koja nemaju razvijenu empatiju

Dr Ranko Rajović, specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije, autor NTC programa koji predaje u raznim delovima Evrope i osnivač Mense u regionu je između ostalog govorio i o nedostatku empatije kod dece u podkastu "Agelast" sa autorom i voditeljem Galebom Nikačevićem.

"Kad imaju problem sa empatijom oni se ne snalaze. Oni reaguju drugačije, mi se čudimo kako nemaju empatiju. Nema to medicina nije opisivala i njima delovi mozga ne rade dobro. Ne povezuju informacije, nemaju osećaj za druge ljude, samo se setite Erika Froma, a ja ću završiti sa Dositejom Obradovićem koji je govorio "Učite decu dobroti, od toga zavisi svet. Da prevedemo, učite decu empatiji od toga zavisi budućnost države, deca bez empatije to je propast države. I ponoviću, učiti omladinu dobroti od toga zavisi sve. I to je to", rekao je Rajović.

"Nije škola da oni nauče matematiku i fiziku, nego da razvijemo kompletnu ličnost, da je sposobna da misli da povezuje, da pomogne. Skrenuće neki kad porastu, pa će neko otići u kriminal, neko ne znam gde, al smo ih razvili izdržali smo od 14 do 18 godine. Al ako svi skrenu već sa 12 ili 14 godina, čemu mi da se nadamo. Što je najgore nema puno te dece, bez empatije. Ali počinju da se pojavljuju ekstremni primeri i ima ih sve više, to je problem, čak i 3 ili 4 posto je puno. Toga nikad nije bilo. I ponoviću, nisu nama deca problem nego roditelji i mi moramo da objasnimo roditeljima neke stvari pa će oni da objasiti deci. A mi ne možemo do dece da dođemo, moraju roditelji da obave svoj deo posla, zato i jesu roditelji. I ko pravi granicu detetu, pa roditelji. Ako dete nema granicu, da li on zna sebi sam da je napravi, ne ume. Izgubićemo decu. To je suština te priče", rekao je on na kraju razgovora.

On je istakao i značaj velike teme veštačke inteligencije: "Mi se ne snalazimo u digitalnom svetu za 20 godina, a ne u okvirima veštačke inteligencije".