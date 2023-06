"DUBOKO GRLO" SAM SNIMALA SA PIŠTOLJEM UPERENIM U GLAVU! Težak život najpoznatije po*no glumice - završila u mukama

Dok su svi mislili da je njen život bajkovit, Linda Lavlejs prolazila je kroz pakao.

Te 1972. godine, kada je jedan od najpoznatijih filmova za odrasle "Duboko grlo" ugledao svetlost dana, proslavila se Linda Lavlejs. Zahvaljujući ostvarenju koje govori o ženi koja shvata da joj se receptori za se*sualne užitke nalaze u grlu, Linda je stekla veliku popularnost. Upisala se na listu superstarova ranih sedamdesetih godina - "Linda" na španskom znači "lepa", a "lavlejs" na engleskom "ljubavna čipka".

Njeno slavno ime u ulozi po*no zvezde punilo je bioskopske dvorane, producenti su bili zadovoljni i tako je nastalo nekoliko filmova: Erotske francuske fantazije sa Džonom Holmsom, Ispovest Linde Lavlejs, Zvezde dubokog grla i mnogi drugi. Film "Duboko grlo" snimljen je 1972. godine, u režiji Gerija Damjana, sa Harijem Rimsom u glavnoj ulozi i zaradio je 600 miilion dolara, prema tvrdnjama glavne protagonistkinje.

Linu je obožavao Hju Hefner, a činjenica je da su mnogi mislili da je njen život sjajan. Ipak, to je bilo daleko od istine. Rođena je ako Linda Boreman u strogoj katoličkoj porodici u Bronsku. Od majke je često dobijala batine, a kada je imala 19 godina, rodila je dete i bila primorana da ga da na usvajanje. Želela je da pobegne od porodice i zbog toga se udala za Čaka Trejnora i to čim ga je upoznala.

Ubrzo se uverila da je napravila pogrešan potez. Čak je postao nasilan, a Lina je bila pod strogom kontrolom. To je značilo da i kad želi do toaleta, mora da traži dozvolu od njega. Lina je jednom prilikom ispričala da ju je Čak tukao i terao da se bavi prostitucijom. Navodno ju je pištoljem prisilio na grupni intimni odnos sa petoricom muškaraca, a tvrdila je da ju je sličnim metodama terao i na snimanje njenog najpoznatijeg filma.

"Kad gledate 'Duboko grlo', zapravo gledate kako me siluju. Zločin je što se taj film uopšte prikazuje, jer sam sve vreme imala pištolj uperen u glavu", ispričala je ona svojevremeno. O svemu tome pisala je i u svojim memoarima. "Tretirao me je kao plastičnu lutku. Prodavao me je drugim muškarcima za novac. Osećala sam se kao da sam đubre. Pristajala sam da snimam scene odnosa, samo da me ne bi ubio. Pretio je mojoj porodici, pa sam bila sam u strahu i za njihove živote", napisala je Linda.

"Ne stidim se svoje prošlosti, niti tugujem zbog nje. Šta god da ljudi misle o meni, to nije stvarno. Kad se pogledam u ogledalo, znam šta sam sve preživela", ispričala je Linda u jednom intervjuu 1997. godine. Ona je sedamdesetih imala problema i sa drogom, zbog čega je i uhapšena 1974. godine. Tada su je u Las Vegasu uhvatili sa većom količinom kokaina.

Supruga je napustila 1975. godine i udala se za Larija Marćana. Tada se i povukla iz industrije za odrasle, rodila mu dvoje dece, ali brak nije potrajao. Drugi put se razvela, a onda su usledile nove poteškoće. Linda je 1970. imala nezgodu zbog koje je morala da primi krv, ali se nakon transfuzije zarazila hepatitisom C. Kasnije je imala transplataciju jetre.

I dok su mnogi mislili da je bogata zbog velikog novca koji je film "Duboko grlo" zaradio, Linda je umrla u siromaštvu. Nikada nije videla zaradu, a bivši suprug joj je uzeo čak i minimalni honorar od 1.250 dolara. Zbog nasilja se pridružila feminističkom pokretu i borbi protiv nasilja nad ženama.

"Imale su korist od mog imena, ali nikad mi nisu pomogle. Znam da su na račun toga zaradile novac, kao i svi ostali", rekla je Linda. Preminula je u 53. godini u saobraćajnoj nesreći u aprilu 2002. godine.