POPULARNE CIGARETE 90-IH USKORO ODLAZE U ISTORIJU! Nekad su bile statusni simbol - Kompanija uvodi drastične promene

Korporacija Filip Moris je najavila da će uskoro prestati da poizvodi čuvene cigarete Malboro.

Duvanska grupa Filip Moris potvrdila je da će u budućnosti zabraniti konvencione cigarete. To takođe može da znači da slavna cigareta Marlboro uskoro otići u istoriju, prenosi Feniks magazin. Već u leto 2021., izvršni direktor duvanskog giganta, Jacek Olčak, je najavio: "Brend Marlboro će nestati. Prvi najbolji izbor za potrošače je prestanak pušenja. Ako to ne učine, sledeća najbolja stvar je preći na bolje alternative". Ovo su iznenađujuće reči iz usta poslovnog čoveka iz duvanske industrije. On je u Berlinu naglasio da je grupa ozbiljna oko kraja konvencionalne cigarete. Novi grejači duvana Iqos - oni bi trebalo da budu budućnost industrije.