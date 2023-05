SVI GA PITAJU DA LI ŽENE ODBIJAJU DA RADE S NJIM! Marko 13 godina ima posao koji mnoge ŠOKIRA - šta vi mislite?

Marko Obradović je dokaz da predrasude koje se tiču podele rada prema poslu ne treba da postoje.

Žene automehaničari, muškarci vaspitači, žene rudari, muškarci frizeri... Da li smo prerasli predrasude koje se tiču podele rada prema poslu? I da nismo, Marko Obradović dokazuje da ne treba da ih imamo. On je pedijatrijski tehničar i savetnik za dojenje i kako kaže, oprečni komentari ga nikada nisu doticali.

"Nikad me to nije pogađalo, jer to nisam doživljavao lično. Kasnije sam uplivao u tematiku i shvatio da postoji podela, ali mi u vaspitanju nije bilo nametnuto da delim poslove na muške i ženske. Pedijatrijski tehničar, odnosno, pedijatrijska sestra tehničar je zanimanje koje podrazumeva medicinsku sestru koja je specijalizovana za rad sa decom. Tehnički, sve što ima veze sa tehničkim radom ili negom dece je u mom polju rada", rekao je Marko.

Na pitanje kakve su reakcije žena kad ga vide u porodilištu, Marko je odgovorio:

"Mislim da nije postojala svesnost oko podela zanimanja. Bilo je čudno kad su me videle. Sad već radim 13 godina, pa se sve to otklonilo. Svi znaju da sam sada sastavni deo porodilišta. U početku je možda bilo komentara, ali sada ne. Ja se malo više bavim dojenjem, pišem tekstove i na svom blogu. Žene koje planiraju da isključivo doje svoju decu, daju mi poverenje. Možda je na početku malo neprijatno nekome, ali nikada mi se nije desilo da bilo ko odbije saradnju sa mnom", otkrio je Marko.

Tokom školovanja je shvatio da želi da radi sa decom.

"Ja sam u toku školovanja već odredio da želim da radim sa decom. Ciljano sam završio taj smer, a samo zaposlenje je došlo kao splet okolnosti. Prihvatio sam šansu koja mi je tad ukazana, a ostao sam jer sam pronašao motivaciju u svemu tome. Mene ispunjava da pomažem majkama da budu što bolje majke svojoj deci. Nema lepše stvari nego usrećiti majku tako što ćete joj pokazati kako se brinuti o detetu", rekao je Marko i poslao važnu poruku:

"Granice su svesti. Ne postoje fizičke barijere zašto se neko ne bi bavio ovim. Ako se prevaziđu na nivou ličnosti, mislim da svako može da radi ovo", istakao je pedijatrijski tehničar.