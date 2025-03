Inspektori za drumski saobraćaj dnevno uklone oko 60 nepropisno parkiranih vozila u Podgorici.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

"Uprava za inspekcije poslove Glavnog grada je od početka godine izdala skoro 3.000 prekršajnih naloga zbog nepropisnog parkiranja", kazao je za Gradsku inspektor za drumski saobraćaj Milivoje Nišavić. Ističe da im problem predstavlja nedostatak pauk vozila, ali da rješenje vidi u promjeni svijesti građana odnosno poboljšanju saobraćajne kulture.

Inspektori za drumski saobraćaj dnevno uklone oko 60 nepropisno parkiranih vozila u Podgorici. Nesavjesne vozače ni kazna od 125 eura ne sprečava da automobile ostavljaju na ulicama. Iz Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada kažu da najviše intervencija imaju u centru grada.

„Od početka ove godine napisano je blizu 3.000 prekršajnih naloga, a u prošloj godini oko 15.000. Svuda je problematično sa parkiranjem, ali centar se često zakrči, zauzimaju saobraćajnice i ne može da se prođe. Tako da, najviše pažnje obraćamo na centar, ali idemo i na druga mjesta“, kazao je Nišavić.

Nišavić kaže da bi postigli bolje rezultate, ali im problem predstavlja nedostatak pauk vozila.

“To je veliki manjak, tako da sa ovim vozilima koja imamo, to je pet vozila koja su u funkciji i jedno koje nije, ne možemo postići one rezultate koji bi se mogli postići. To je prosto nemoguće. Jedan pauk je naručen i uskoro treba da se priključi, tako da s tim raspolažemo i sad tim ćemo i dalje raditi“, objašnjava Nišavić.

Naglašava da bi najveće promjene trebale krenuti od samih građana.

“Ta saobraćajna kultura da nekako zavlada kod vozača. Više bi to imalo koristi, nego to što mi vršimo uklanjanje i pišemo prekršajne naloge. Najviše svijest vozača odnosno saobraćajna kultura“, istakao je on.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada podsjećaju da su predložili povećanje kazni za nepropisno parkiranje, što bi, prema njihovom mišljenju, moglo imati pozitivan uticaj na odgovornost i svijest građana.