GLUMAC OTKRIO DA SE 8 GODINA BORI SA OPAKOM BOLEŠĆU!

Glumac Dolf Lundgren otkrio je da se već osam godina borim sa rakom...

Pamtimo ga po brojnim ulogama u akcionim filmovima, igrao je u "Rokiju", "Plaćenicima","Unvezalnom vojniku"... Čuveni švedski glumac Dolf Lundgren u 65. godini života saopštio je nimalo lepu vijest.

On je u intervjuu u emisiji "In Depth With Graham Bensinger" otkrio da se već osam godina u tajnosti bori sa rakom. Inače, doktori su otkrili i uklonili rak iz njegovog bubrega 2015. godine.

"Potom sam radio snimke na svakih šest mjeseci, potom svake godine i sve je bilo u redu otprilike pet godina", započeo je glumac i dodao da je nakon toga 2020. godine nešto osjetio, išao je na skener i lekari su utvrdili da postoji još šest tumora u toj oblasti, od kojih je jedan bio preveliki za uklanjaje i zahtjevao je sistemsku terapiju.

Na jesen 2021. godine mu je otkriveno još tumora kada je došao u London da snima nastavke filmova "Akvamen" i "Plaćenici" i tada je shvatio da je sve gore nego što je mislio. Doktori su mu spominjali tumore na plućima, stomaku, pa čak i kičmi i savjetovali mu da napravi pauzu od posla i da se posveti porodici.

Na pitanje koliko mu je još ostalo, dobio je odgovor dvije ili tri godine, ali kaže da se iz glasa doktora moglo čuti da misli i da je manje od toga. Potražio je drugo mišljenje i drugi ljekar je utvrdio da njegov rak bubrega mutira poput raka pluća, zbog čega je prilagodio liječenje tome, tako da je sve počelo da djeluje mnogo brže.

Glumac kaže da je sada pri kraju ovog procesa i da se nada da će uskoro nastaviti samo sa uzimanjem ljekova i da neće biti potrebe za drugom vrstom terapije.