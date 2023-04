AKO SE NOĆU ČESTO BUDITE DA IDETE U WC, OBRATITE PAŽNJU: Znaci mogu lako da vam promaknu, a tijelo vam šalje UPOZORENJE!

Šta nam pokazuje često odlaženje u toalet tokom noći?

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ustajanje tokom noći i odlazak u WC u većini slučajeva znači da smo nekoliko sati prije spavanja popili previše tečnosti. Međutim, ponekad česta potreba za mokrenjem tokom noći može da ukazuje i na neke druge, ozbiljnije zdravstvene probleme koje ne bi trebalo da ignorišemo.

Kako objašnjavaju ljekari, moguće je da patimo od nokturije, jednog od najčešćih znakova poremećaja donjeg dijela urinarnog sistema, što je uobičajena pojava kod starijih ljudi. Ipak, ovo stanje takođe može da bude uzrokovano nizom medicinskih problema, uključujući i dijabetes.

On se naziva tihim ubicom jer se njegovi simptomi često pogrešno dijagnostikuju kao hronični umor ili pojačana žeđ. Drugi simptomi uključuju češće mokrenje, naročito u večernjim i noćnim satima.

"Visok nivo šećera u krvi povećava vašu žeđ pa možete da pijete više nego inače, a to dovodi do česte potrebe za odlaskom u WC. Isto tako, visok nivo šećera u krvi takođe iritira bešiku uzrokujući češće mokrenje", objašnjavaju stručnjaci. Iako je dijabetes jedan od najčešćih razloga za nokturiju, Svjetska zdravstvena organizacija navodi da to takođe može da bude posledica problema sa srcem.

"Ako imate problema sa srcem, primijetićete otoke oko članaka. Kada ležite ili su vam stopala podignuta, tečnost se apsorbira u krvotok i uklanjaju je bubrezi. To povećava potrebu za mokrenjem noću", objašnjava urolog dr Džefrej Vejs koji dodaje kako je upravo pojačana potreba za mokrenjem, naročito noću, specifična zbog kongestivne srčane insuficijencije.

Ljekari takođe upozoravaju kako učestalo noćno ustajanje radi odlaska u WC takođe može da bude posljedica ozbiljnih zdravstvenih problema sa prostatom.