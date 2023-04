OPASAN TREND VLADA! MILIONI POLUDELI ZA OVOM VODOM: Stručnjaci upozorili - ne budite u zabludi, nema veze s HIDRATACIJOM

Da li ste čuli za vodu koja se na mrežama promoviše pod heštegom #WaterTok, a koju je probalo više od 145 miliona ljudi?

Stigao je novi trend, a odakle drugo, nego sa TikTok-a. Opšte je poznato koliko je malo potrebno da nešto zaživi. Kad snimak postane viralan, milioni ljudi širom sveta odluče da eksperimentišu i isprobaju novitete, čak i kada su opasni po zdravlje. Jedan od najnovijih koji vlada je trend pod nazivom #WaterTok. Ako ste ovih dana naleteli na njega, onda znate da je reč o vodi u koju se dodaju slatki praškovi i sirupi kako bi imala bolji ukus.

Slatki dodaci jarkih boja reklamiraju se kao način kojim se ljudi podstiču da piju više vode i pojačaju hidarataciju. Ipak, stručnjaci ističu da ovo piće ne treba da se naziva vodom, jer to nije istina. "Voda je voda. Sjajno je što imamo sve više ljudi koji žele da povećaju unos vode, ali to što se praškovi i sirupi reklamiraju kao proizvodi sa nula kalorija ili bez šećera, ne znači da je rezultat isti kao da ste popili veliku čašu obične vode", kaže nutricionista sa Harvarda, dr Uma Naido i dodaje da zaslađivači ne predstavljaju problem kada se unose s vremena na vreme.

"Nisu dobri za naše telo. Mnogi od njih mogu da budu problematični za naše zdravlje. Sve što je umereno je u redu, ali želim da ljudi budu svesni da, ako nešto nema kalorije, ne znači da je zdrava hrana. Popularni sirupi i praškovi možda nemaju kalorije, ali često sadrže hemikalije ili konzervanse. Za mene ispijanje vode sa ukusom nije prava hidratacija. To je samo drugačiji oblik ispijanja slatkih napitaka", upozorava nutricionista i otkriva bolji izbor.

Voda sa ukusom

"U vodu možete da ubacite i koricu limete ili da iscedite malo limuna. Zaslađivanje vode dozom meda takođe je dobra opcija. Ako vam se voće ne sviđa, biljni čajevi bez kofeina su odličan izbor", predlaže dr Naido, a britanski stomatolog Alan Klark upozorio je na potencijalni uticaj na zdravlje zuba.

"Šećer u kombinaciji sa bakterijama u ustima stvara kiselinu koja napada zubnu gleđ, a to može da dovede do različitih problema sa zubima - od karijesa do promene boje", naveo je. Aspartam, veštački zaslađivač koji se obično nalazi u nekim kesama sa oznakom "bez šećera" povezan je sa problemima u kognitivnim sposobnostima, prema studiji naučnika iz Malezije iz 2017. Takođe, ovaj "slatki otrov bez kalorija" kako ga mnogi zovu, povezan je sa povećanim rizikom od karidovaskularnih bolesti.