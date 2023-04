SAČEKAO GA ANANAS NA KUĆNOM PRAGU S PORUKOM: DOBRODOŠLI! Kad je saznao šta znači, ŠOK - "Pitali su kako je postavljen"

Otišao je na posao i ispričao šta se dogodilo, a kada mu je kolega otkrio značenje - ostao je u šoku.

Izvor: Shutterstock/Flystock

Prilikom vraćanja kući s posla oko 19 sati, naišao je na ananas na kućnom pragu sa natpisom "Dobrodošli". Bio je prilično zbunjen i pomislio da se radi o oznaci kojom plačkaši ciljaju novu metu. "Pomislio sam da ju je neko ostavio kako bi označio našu kuću za potencijalnu pljačku kad nas ne bude bilo", napisao je muškarac na Reditu.

Želeo je da pita komšiju da nije on kojim slučajem namerno ostavio ananas na njegovom kućnom pragu, ali je odustao od toga da mu pošalje poruku. Sutradan, kada je otišao na posao, ispričao je svoju anegdotu i ostao u šoku kad je čuo šta mu je kolega rekao.

"Na poslu sam prijatelju rekao šta se dogodilo i on je odmah rekao da sam pozvan na svingersku zabavu. Bio sam zbunjen. Šta? Nastavio je da objašnjava priču o svingerima i ananasima. Uglavnom, ako stavite ananas na svoja vrata, poručujute da imate svingersku zabavu. Ako stoji naopako, tražite svingera. Ako vam neko stavi ananas na kućni prag, poziva vas da učestvujete. Ako ga ostavite naopačke, odgovarate na njegov poziv i prihvatate ga", napisao je muškarac.

Par je proveo nedelje pokušavajući da otkrije ko ih je od komšija pozvao na zabavu i počeli su da isključuje parove sa decom. Rekao je: "Počeli smo da nabrajmo sve naše komšije. U ranim smo 20-ima, a sve naše komšije u kasnim 40-ima sa decom. To me još više izbezumilo.

Bilo mi je drago što nisam poslao tu poruku svom komšiji. Šta bi on mislio? Šta da je to bio on? Moja devojka je rekla da ga vratim i da će ga možda uzeti nazad, ali nisam želeo da neko pomisli da ja pravim svingersku zabavu", dodao je i objasnio da je iznenada dobio poruku od svog prijatelja.

"Imao sam čudan osećaj da on zna nešto o tome. On je to u potpunosti izbegavao, pa sam blefirao i rekao da ga je moja sigurnosna kamera za bicikle snimila i da se ispostavilo da je to zapravo on. Bio je u gradu u pabu, napio se, prošao pored male prodavnice sa ananasom u izlogu i pomislio da bi to bila fora za nas.

Jako smo bliski i dajemo jedno drugom neobične poklone. Došla je po njega njegova devojka i morao je da je moli da dođe u našu kuću da ostavi poklon, ali ona je odbila jer je bila umorna nakon posla. Dogovorili su se da to ostave pred vratima i pobegnu. Nije znao ništa o ananasima i svingerima i valjao se od smeha dok sam mu pričao šta smo sve mislili", napisao je on, ali su mu korisnici Redita poručili da su njihovi prijatelji zaista zainteresovani, ali da nisu znali kako da ih pitaju.