TOP 5 orijentalnih mirisa

Orijentalni mirisi se ističu zbog svoje jedinstvene kombinacije topline i senzualnosti. Ovi mirisi su uglavnom izuzetno radijalni i dugotrajni, specifični za svakoga.

Izvor: PROMO

Neki ih obožavaju na drugima, ali ne na sebi. Neki vole da uživaju u sopstvenom oblaku parfema koji traje ceo dan. Ipak, jedno je sigurno, nećete ostati neprimećeni, za sobom ćete sigurno ostaviti trag. Zato pažljivo birajte svoju notu orijentalnog parfema, i zapamtite: svidite se sebi, nosite ono što volite i zakoračite u tople dane vrelo sa naših top 5 orijentalnih parfema.

Izvor: PROMO

Lattafa Ajwad 60ml EDP je pirodni slatki parfem u spreju pun aroma ambera, ruže i sandalovine. Blago slatkastog mirisa vanile, lepo karamelizovan, sa puno voća i kedrovine, ovaj parfem namenjen je i ženama i muškarcima. Izuzetno senzualan i topao parfem koji podjednako vole da osete na svojoj i na tuđoj koži i muškarci i žene.

Izvor: PROMO

Lattafa Ra'ed Luxe Gold 100ml EDP je amber začinski miris za žene i muškarce. Ra’ed Luxe Gold je predstavljen 2019. godine. Gornje note su kleka, ananas, ružičasti biber, lubenica, jasmin i cvet svile; srednje note su lavanda, biljne note, žalfija i cimet; bazne note su vanila, amber, led, vetiver, kesten, zrna tonke, mošus, sandalovo drvo i jagoda. Ovaj parfem se ističe svežinom, oštrinom i dugotrajnošću. Kupite ga svom partneru, a onda ga vi koristite.

Izvor: PROMO

Qasamat Rasana 65ml EDP iz parfemske kuće Rasasi je amber uniseks miris. Qasamat Rasana je predstavljen 2020. Gornje note su jabuka, bergamot i limun; srednje note su nagarmot, koža i sandalovo drvo; bazne note su mošus, kedar, amber i agar (oud). Miris dima, ali za leto. Opisuju ga da nije ni muški ni ženski miris, već samo odličan intenzivan miris.

Izvor: PROMO

Swiss Arabian Shaghaf Oud 75ml EDP je amber miris za žene i muškarce. Gornja nota je šafran; srednje note su agar (oud) i ruža; bazne note su agar, praline i vanila. Ovo je tipični orijentalni parfem, jako je postojan, i menja notu vremenom. Ili ga obožavate ili ga izbegavate.

Izvor: PROMO

Ajmal Amaze for Her 75ml EDP je cvetni voćni miris za žene. Amaze for women je predstavljen 2021. godine. Gornje note su cvet narandže, bergamot i mandarina; srednje note su ruža, breskva i voćni čaj; bazne note su mošus i zrna tonke. Ovaj miris je podjednako svež i topao. Senzualnost pre svega.