ONI KOJI PERU ZUBE POD TUŠEM NEKA DOBRO RAZMISLE! Stomatolog upozorava na posledice - posebno ako vas ima VIŠE U KUĆI

Da li je pranje zuba pod tušem dobro, ili ipak nije?

Izvor: YouTube/Screenshot/Living Big In A Tiny House

Pranje zuba je osnovni i neizostavni dio lične higijene. Dva puta dnevno je minimalna količina kojom treba da peremo naše zube, a svako od nas čini se da ima neke svoje metode.

I dok jedni prvo nakvase četkicu pa onda se bace na pranje, drugi ih peru pre doručka, dok treći posle. Takođe, postoji i ona grupa ljudi koji svoje zube pere pod tušem. Na taj način, em štedite vrijeme, em vodu.

Međutim, prema riječima stomatologa Pajal Bale iz "Quest Dental" centra, pranje zuba dok se tuširate nije nužno loše, ali sa sobom nosi određene posledice, kao što je na primjer, širenje bakterija. Glavni krivac za to jeste zapravo tuš, pogotovo ako ga dijelite sa više ljudi u kući.

Tačnije, ako se neko prije vas tuširao i tuš dovodio u dodir sa kožom, vrlo je moguće da na taj način možete dodatno da se kontaminirate raznim bakterijama, klicama, itd.

"Dijeljenje istog izvora vode za pranje zubi i čišćenje tijela može da dovede do prenosa klica iz drugih djelova tijela u usta. To bi onda moglo da utiče vaš imunološki sustav i dovede do neželjenih bolesti", objašnjava stomatolog i dodaje da tuš može da sadrži bakterije, a kada perete zube ispod tuša, izlažete svoju četkicu tim bakterijama, što opet povećava mogućnost za stvaranje bolesti.

Osim toga, vruća voda pod tušem će da omekša vlakna četkice za zube, što može da je učini manje korisnom u čišćenju zuba", objašnjava stomatolog za kraj.