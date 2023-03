NEKE SANJAJU O NJENIM GRUDIMA, A ONA OTIŠLA DA IH SMANJI! Devojka detaljno opisala operaciju - evo koliko je sve KOŠTALO

Jedna devojka detaljno je objasnila proceduru smanjivanja grudi...

Izvor: Tiktok/phoebeh0wie

I dok se žene sa manjim grudima odlučuju na estetsku operaciju uvećavanja, ima i onih koji zbog ogromne veličine ne mogu normalno da funkcionišu, te im je potrebno smanjivanje istih. Jedna Britanka po imenu Fibi je jedna od njih.

Ona je izdvojila 3.800 evra za operaciju smanjivanja grudi u Turskoj, a kako kaže, to je najbolja odluka koju je učinila u životu. Na društvenoj mreži TikTok rado je podelila sve korake njenog odlaska na operaciju. Na pitanje zašto se baš odlučila za Tursku, rekla je da je ovu odluku donela jer je u Velikoj Britaniji već tri godine bila na listi čekanja.

Na početku snimka, Fibi je istakla svoje velike grudi u brusu, a zatim kreće čitava putešestvija na operaciju u Turskoj. Od ukrcavanja na avion, preko VIP tretmana koji je bio uključen u cenu operacije koja je koštala 3.800 evra, pa sve do oporavka. To je uključivalo luksuzan hotel sa doručkom, ručkom i večerom, kao i spa i bazen, ali i prevoz gde god da je išla.

Nakon operacije, Fibi je rekla da se dobro osećala, a njeno zadovoljstvo nije nimalo krila. Takođe, komentari ljudi su bili puni reči hvale. Većina je smatrala da Fibi sada mnogo bolje i zdravije izgleda. U sledećem snimku ona je objasnila kako je tekla detaljna procedura:

"Cena je bila 3.800 evra. Razgovarala sam s nekoliko različitih ljudi iz različitih klinika jer ih je doslovno jako puno i odabrala sam jednu koja je bila malo skuplja, jer osećam da dobiješ ono što platiš. Nema smisla birati ono što je super jeftino, jer morate razmisliti zašto je tako...Što se tiče mog oporavka, nisam imala ozbiljnih komplikacija ili slično. To je dug proces ozdravljenja, potrebno je vreme, ali osećam se dobro, mogu obavljati normalne aktivnosti. Uglavnom, dok sam bila na operaciji, osećala sam se malo ukočeno, ali nisam osećal nikakav bol, samo sam se osećala malo umorno, ali mogla sam da hodam i trčim da sam htela. Imam i kompresijski grudnjak i to moram da nosimi šest nedelja. Nisam imala nikakve implantate, ništa nije neprirodno, to je bilo samo smanjenje i podizanje, tako da su u suštini samo uklonili višak masnog tkiva, a zatim su podigli mišiće", detaljno je objasnila FIbi.

Pogledajte u snimku kako je proces smanjivanja grudi izgledao: