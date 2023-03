SVI TREBA DA URADE JEDNO, PARAZIT ĆE TAKO UGINUTI! Dr Majcen o simptomima šuge - "Kad se pokrijete, kreće HAOS..."

Dok se čekaju rezultati sanitarne inspekcije povodom navoda da se u Zari pojavila šuga, dr Predrag Majcen otkriva sve o načinu zaraze, simptomima, komplikacijama i lečenju.

Nakon što je odjeknula vest da se šuga pojavila u poznatom lancu prodavnica Zara, u Podgorici, sanitarna inspekcija izašla je na teren. Dok se čekaju rezultati, mnogi postavljaju pitanja kako se prenosi, kako izgledaju simptomi, ima li komplikacija, da li se uspešno leči... Na sva ova pitanja odgovorio je dermatovenerolog dr Predrag Majcen u "Jutru" na Prvoj.

"Teoretski je moguće da se dobije šuga isprobavanjem garderobe. To je infekcija koju izaziva parazit koji može na nekoliko sati i nekoliko dana da opstane van kože, van živog organizma. Šuga se prenosi kontaktom, preko kože, intimnog kontakta, posteljine. Vrlo je retko preko garderobe, ali prodavnice ne mogu da rade dezinfekciju garderobe. Mi kažemo pacijentima da neke stvari ostavljaju par dana na terasi. Parazit kada nije u kontaktu sa kožom, on vremenom ugine", rekao je dr Majcen.

Simptomi su najviše izraženi noću, upozorio je dermatovenerolog.

"Glavni simptom je pojava svraba, ali u dermatologiji može da bude različitih uzroka, poput raznih alergija, a sad pogotovo može da se radi o suvoj koži. Potom može da bude reč o malignim oboljenjima, problemima sa bubrezima. Obično kad se pacijent žali da je svrab intenzivniji noću kad legne da spava, radi se o šugi. Ako se čovek pokrije, parazit buši hodnike ženka kako polaže jaja i tad je svrab intenzviniji. Kada pacijent dođe na pregled, uvek pitamo da li neko od srodnika, prijatelja, partnera ima slične tegobe. To su obično promene na prstima šaka, laktovima, butinama, kod dama oko dojki, a česta lokalizacija je u predelu pupka, na zadnjici. Kod muškaraca može da bude na polnom organu", objasnio je doktor.

Dr Majcen je istakao da šuga nije bolest ljudi koji ne održavaju higijenu.

"Bitno je reći pacijentima da se šuga uspešno leči. Obično se daje lokalna terapija, u zavisnosti od kliničke slike, starosti pacijenata. Najbolje je da se ode kod dermatologa da se postavi dijagnoza i da terapija bude prava. Kod nekih osoba koje imaju suvu kožu, ako im date stare preparate, može da donese još intenzivniji svrab koji se još teže podnosi", rekao je dr Majcen, a na pitanje koliko vremena prođe od kontakta sa parazitom do pojave prvih simptoma, odgovorio je:

"Par dana, inkubacija je dve do šest nedelja. To je stvar imuniteta. Individualno je, ali u dermatologiji su dve stvari najgore, kada svrbi i kada boli. Šuga ne znači da je bolest ljudi koji ne održavaju higijenu, to je infekcija koja može da se prenese direktnim kontaktom. Nekada može doći i do bakterijske infekcije, na tim mestima gde se pacijent češe", objasnio je dermatovenerolog.