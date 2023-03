ŠTA SE DEŠAVA U TELU AKO 30 DANA PIJETE VODU S LIMUNOM: Nutricionistkinja probala i oduševila se - utiče i na PRITISAK!

O tome kakav je uticaj vode s limunom na zdravlje, pokazao je eksperiment koji je sprovela nutricionistkinja.

Izvor: Shutterstock/New Africa

Verovatno set čuli da voda (po mogućstvu topla) s limunom, ako se pije na prazan stomak, može da ubrza metabolizam i potpomogne mršavljenje. Osim toga, limun pomaže da se alkalizuje organizam i uspostavi pH razvnoteža u njemu. Da li je to zaista tako i šta se zapravo dešava ako ovakav aromatični "napitak" pijete 30 dana, otkrila je nutricionistkinja Džordan Pauers Vilard.

Kako ističe, voda s limunom može umnogome da pomogne zdravlju, ali i lepoti. Pa tako je sprovela 30-dnevni eksperiment u kom je mesec dana u kontinuitetu pila ovaj napitak, a rezultate je objavila u lilnoj kolumni na sajtu "Eat This Not That!".

Nutricionistkinja je otkrila da je pila 8-12 šoljica vode sa limunom dnevno, u svaku je dodavala 30 mililitara limunovog soka, kao i pulpu i isečenu koru.Posle mesec dana, primetila da su joj kosa, nokti i koža postali jači i zdraviji. Osim toga, svakodnevna upotreba ovog napitka uticala je i na Džordaninu kožu, stanje joj se drastično popravilo. Ten je postao primetno glatkiji, osip na licu je nestao čak i u predmenstrualnom periodu, kada hormoni "divljaju".

Takođe, tokom celog meseca krvni pritisak je bio u granicama normale, a noćni grčevi u mišićima nogu su nestali. Još jedna pozitivna strana ispijanja vode s limunom bila je u tome što je naučila da kontroliše apetit, a simptomi predmenstrualnog sindroma su se ublažili.