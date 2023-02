KARDIOLOG UPOZORIO NA NAJGORI PRILOG IZ RESTORANA: Nije problem namirnica, već kako je spremaju - SMRT ZA SRCE!

Masnoća i so u prilogu iz restorana mogu da začepe arterije, upozorava kardiolog.

Izvor: YouTube/Printscreen/JetLag Warriors

Koliko god da znamo da je nezdrava, obožavamo brzu hranu. Nema ništa lepše od nedeljnog popodneva sa porodicom ili partnerom na ručku u sjajnom restoranu. Damo sebi oduška, pojedemo čak i ono što nismo planirali, a najviše uživamo u hrani koja je "savršeno pripremljena".

U Srbiji i regionu se najčešće poručuje pomfrit kao prilog, ali on nije jedini koji se smatra najgorom varijantom koju možete da izaberete. Postoje još neki koji negativno utiču na zdravlje srca, upozorio je kardiolog. "Najgorim prilozima smatraju se prženi krompirići, pohovani sir ili kolutići luka. Takva hrana je pržena u dubokom ulju i izuzetno je nezdrava jer je prepuna masnoće i soli. To može dodatno da začepi arterije, što može da dovede do srčanog i moždanog udara", upozorio je kardiolog dr. Nitin Bhatnagar.

Prema njegovim rečima, ukoliko se ova hrana jede povremeno, nije nikakav problem. Ipak, to ne znači da telo i srce ne izlažemo stresu.

"Svako treba da zna da je učestalo jedenje takve hrane štetno za zdravlje srca i arterija i izlaže vas većem riziku od bolesti srca. Sve što je preterano, dovodi do hemijske neravnoteže u telu. Zato, imajte u vidu da u svemu treba da budemo umereni", istakao je.

Podsetimo, studija koja je objavljena u "Američkom žurnalu kliničke ishrane", a u kojoj je učestvovalo 4.500 odraslih, utvrdila je da ljudi koji jedu pomfrit više od dvaput nedeljno, imaju dvostruko veći rizik od rane smrti. Naučnici ističu da problem, naravno, nije u krompiru, već u velikoj količini ulja koja je potrebna za hrskavi, ukusni pomfrit. Detaljno pročitajte kako pomfrit utiče na zdravlje!