AKO SE ZIMI NEPRESTANE ČEŠATE, EVO U ČEMU JE PROBLEM! Dermatolog upozorava na najčešće GREŠKE - ovako zaštitite KOŽU

Dermatolog Jovana Majstorović objasnila je kako da zaštitimo našu kožu tokom zime!

Izvor: Shutterstock/TV Prva/screenshot

Hladnoća, vetar, smog, suv vazduh u zatvorenim prostorijama, pa i duvanski dim neki su od najvećih naprijatelja naše kože. Ispucala, crvena i oštećena koža nikome nije privlačna, ali i nimalo zdrava.

Na koji način možemo da se zaštitimo, gostujući U "150 MINUTA" na Prva TV, objasnila je dermatolog Jovana Majstorović.

"Kada zima počne imamo i nalete hroničnih oboljenja kože. Sve više imamo sklonosti ka iritacijama koja se čak i dešavaju kod ljudi koji do sada nisu imali nikakve problema", objasnila je Majstorović i dodala da u zimskom periodu najviše bujaju ekcemi, kao i različite lokalne rekacije.

Kreme

Što se tiče preparata za tretiranje kože zimi, dermatolog savetuje da kreme treba budu hidriranije i mnogo masnije.

"Savetuje kreme na bazi ceramida, ureje i sve one koje imaju dosta masnoća. To može da bude i 'shea butter", rekla je ona i dodala da su ruke i uši zimi najosetljiviji. Takođe, šake su takođe vrlo osetljive zbog konstantnog pranja, te je savet da se koriste "sapuni bez sapuna". U pitanju su što manje agresivne supstance: proizvodi bez puno parfema i alkohola. Posebno se savetuje nošenje rukavica, a pogotovo kod ljudi koji imaju sklonosti ka hladnoći šaka, poznatijoj kao "Rejnoov fenomen".

Izvor: Shutterstock

Usne

"Usne su jako osetljive i većina proizvoda koje žene koristi u dekorativne svrhe može da bude agresivno i da suši usne. Pre nego što nanesemo bilo šta od dekorativne kozmetike, poput karmina ili sjajeva, usne treba da budu ishidrirane. Uveče pred spavanje možete da namažete proizvod na bazi vazelina, a s vremena na vreme uradite i piling usana", saveti su dermatologa.

Izvor: Shutterstock/Africa Studio

Lice

Limun je poznata voćka bogata vitaminom C i vrlo zdrava kada se unosi iznutra, međutim spolja, on može i te kako da izritira kožu, pogotovo lice."Sodu bikarbonu, sirće i limun najčešće iz prakse vidim da ljudi vole da stavljaju na lice, ali to ne preporučujem. Takođe, kada se pretera sa upotrebom prirodnog ulja može da dođe do iritacije lica i do zapušenja pora", rekla je Jovana za kraj.