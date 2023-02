ZA HLADNE RUKE I NOGE SVI KAŽU "MA LOŠA MI JE CIRKULACIJA": Dr Sinicki - imaju ozbiljan problem 10 GODINA, a navikli se!

Loša cirkulacija je jedan od glavnih uzroka smrtnosti današnjice, ističe dr Vladimir Sinicki, specijalista radiologije i kvantne medicine.

Koliko puta ste čuli da je nekome loša cirkulacija ili ste i sami požalili? Kada su nam ruke i noge hladne, obično izgovorimo rečenicu koja ne zvuči tako strašno. Ipak, istina je potpuno drugačija, kaže dr Vladimir Sinicki, specijalista radiologije i kvantne medicine. On je na K1 televiziji otkrio ko mora redovno da kontroliše krvne sudove, koje su potencijalne opasnosti i zašto je važna rečenica: "Slaba mi je cirkulacija". Ona se reflektuje na mnogo stanja.

"Kod žena je često oslabljena periferna cirkulacija, pa su im hladne ruke i noge. To može da bude benigne prirode, a može da bude opasno. Bitno je reći da je cirkulacija ključ života, zbog toga što se cirkulacijom ili krvotokom dovode hranljive materije i kiseonik do svih tkiva i organa, a takođe se organizam cirkulacijom oslobađa štetnihc materija. Kada se ovaj sistem poremeti, cirkulacija postane loša i to je jedan od glavnih uzroka smrtnosti današnjice. Loša cirkulacija je direktno odgovorna za srčane udare, moždane udare, za promene na krvnim sudovima i zbog toga je jako bitno preventivno pregledati krvne sudove", objasnio je doktor.

Najčešća greška ljudi je što se vremenom naviknu na promjene koje je važno spriječiti.

"Cirkulaciju je postalo popularno pregledati u doba korone, jer je dovodila do ubrzanog stvaranja tromba, koji je dovodio do srčanog i moždanog udara. Pacijenti su zbog toga umirali, a ne zbog povišene temperature. Ljudi su sada malo više stekli svest o zdravlju. Kod nas često dolaze pacijenti kada ih dugi niz godina nešto boli. Često imaju povišen krvni pritisak i po 10 godina. Oni to znaju, ali naviknu se", rekao je dr Sanicki i objasnio:

"Organizam želi da sve bude u redu. Jedno vrijeme, srce kompenzuje i uvećava lijevu komoru srca. Jedno vrijeme je cirkulacija normalna, ali posle par godina dođe do težih oboljenja od povišenog krvnog pritiska. Onda pacijenti nemaju snage, ne mogu da se popnu uz stepenice, imaju otoke na potkolenicama, može da se desi pojava vode u stomaku i to je već ozbiljnije stanje. Zato pacijenti ne smiju da ignorišu povišen krvni pritisak. Kontrola jednom godišnje je sasvim dovoljna", objasnio je doktor.

Na pitanje koji pregledi sa savetuju, doktor je odgovorio:

"Standarnda dijagnostika koja se savjetuje pacijentima starijim od 45 godina jeste dopler krvnih sudova vrata i pacijentima koji mogu da imaju neurološke smetnje, a to su glavobolje, nesvjestice, vrtoglavice, zujanje u ušima. Sve promene koje su u početnoj fazi mogu lakše da se izliječe i naravno, savjetuje se promjena životnog stila i više kretanja", rekao je dr Sinicki.