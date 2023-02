SNIMALA SCENU ODNOSA SAT VREMENA I ZAVRŠILA U BOLNICI: Anđela ovo nikad nije otkrila, kolegi spremila NAJBOLNIJU OSVETU!

Australijska glumica filmova za odrasle, Anđela Vajt, završila je u bolnici nakon jedne scene.

Izvor: Instagram/theangelawhite

Anđela Vajt, jedna od najpoznatijih glumica filmova za odrasle, često priča o stvarima koje su manje poznate u ovoj industriji. Pre pet godina osvojila je čak 14 nagrada na festivalu filmova za odrasle, jedina je glumica koja je ikada primljena u AVN galeriju slavnih, a dobila je i AVN nagradu za ženskog performera godine.

Privukla je ogromnu pažnju kada je govorila o "alatkama" kolega i zahtevima koje ispunjava muškarcima. Ipak, nikada nije pričala da je zbog jedne scene završila u bolnici. To je otkrio njen kolega, Keiran Li, koji je glumio u gotovo 7.000 filmova za odrasle. Kako je objasnio, jednu scenu intimnog odnosa snimali su oko sat vremena, a potom je primetio da nešto nije u redu.

Nekoliko dana kasnije, Anđela se vratila u Australiju nakon što je počela da se žali na bol u abdomenu. Posetila je lekara i saznala da joj je slepo crevo puklo tokom odnosa. "Snimali smo i bili smo aktivni, radili smo više od sat vremena. Nakon toga sam rekao 'Vidimo se dušo, divan dan', otišao sam kući i saznao dva dana kasnije da se vratila kući u Australiju. Rekla je da je boli stomak i da mora da ide kod lekara - očigledno joj je u sceni puklo slepo crevo, što je moglo da je ubije", otkrio je glumac.

Kada je voditelj podkasta, Rajan Pounal, upitao da li je povreda nastala zbog Lijevih genitalija, nagrađivani glumac brzo je odgovorio, nagađajući da je poza u kojoj su bili možda uzrok povrede. Ipak, Anđela, uverena da je on kriv, odlučila je da mu se osveti narednom prilikom. On je bio teško povređen nakon što ga je Vajt ugrizla za testis. Nazvao je to "najbolnijim iskustvom" otkako je u toj industriji.