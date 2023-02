VODOINSTALATER BATALIO POSAO I VINUO SE U NAJPLAĆENIJU INDUSTRIJU! Osnovao prvu školu za odrasle - evo šta se sve UČI...

Jedan vodoinstalater odlučio je da napusti dosadašnji posao i okrene se industriji za odrasle, pa čak i osnuje školu za to...

Izvor: Instagram/screenshot/do_it_like_andy

U današnje vreme malo-malo čujemo kako se neko od poznatih li sasvim običnih ljudi okrenuo po*nografiji, a koja je usled razvoja tehnologija i društvenih mreža postala sve pristupačnija i plaćenija.

Jedan takav primer je i Irac po imenu Endi Li (34) koji je odlučio da napusti posao vodoinstalatera i svoje ime izgradi u svetu po*nografije. Međutim, ono što je zanimljivo kod njega jeste da je otišao korak dalje i odlučio da osnuje prvi "Univerzitet za odrasle" na svetu. Njegova ideja je da obrazuje ostale u ovoj sferi, nakon što mu je dojadilo da svakome ponaosob objašnjava tajne ovog posla.

"Svi moji prijatelji su se pitali kako je to baviti se po*nografijom, a ja im stalno govorim i veoma je zamorno pričati ponaosob", izjavio je on za britanske medije.

Izvor: Instagram/screenshot/do_it_like_andy

On već ima mešovitu grupu od 250 ljudi koji pohađaju njegove "časove", a kako tvrdi svoje znanje ne naplaćuje ništa. Čak i preko društvenih mreža ima oformljene grupe u kojima svakodnevno deli savete. Dokle je ovo otišlo daleko govori i činjenica da ovaj mladi Irac otvoreno svojim polaznicima nudi da snime i eksplicitni sadržaj sa njim. Kako i sam tvrdi on i te kako uživa u tome i onda kada je odlučio da svoju intimu podeli sa ostalima, oseća se mnogo srećnije.

"To vam daje slobodu i vreme i to su glavne stvari u životu, niste zaglavljeni od 9 do 5 na poslu", smatrao je on na kraju.