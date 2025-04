Vuk Kostić iznio javno skandalozne stavove i udario na ove djevojke: "Ta mi neće rađati djecu"

Vuka godinama već prati titula najpoželjnijeg neženje, a sada je jasno i zašto je to tako.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumac Vuk Kostić oduvijek je bio jedan od najpoželjnijih muškaraca na domaćoj sceni, a unazad ga prati i titula "vječitog neženje". Iako su ga povezivali sa brojnim ljepoticama, nijednoj nije pošlo za rukom da ga odvede do oltara.

Inače, sam glumac je jednom prilikom otkrio da ima specifične kriterijume kada su žene u pitanju. Bitno mu je da su prirodne, dok one koje prate trenutne modne trendove ne bi doveo kući da ih upozna sa porodicom.

"Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati djecu i ići pred staramajku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna", izjavio je Kostić za Blic svojevremeno.

Podsjetimo, poznato je da je glumac bio u vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin i voditeljkom Anom Mihajlovski.

Vuk o selidbi iz Beograda

"Ako prođe autoput do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd", izjavio je Kostić nedavno.