OTKRIVENO KAKO JE PACIJENTKINJA ZARAŽENA OPASNIM PARAZITOM: Jedna grupa u riziku, evo koji su SIMPTOMI i kako se PRENOSI

Kako izgledaju simptomi parazita koji na čoveka prenose lisice, objasnili su stručnjaci.

Izvor: Shutterstock/Spotmatik Ltd/K1 Televizija/screenshot

U Srbiji je otkriven prvi slučaj parazita multilokuranog ehinokoka, koji na čoveka prenose lisice. Pacijentkinja je stara 67 godina i operisana je Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Kako se ona oseća, o kakvom parazitu je reč, koji su simptomi bolesti i da li ishod zaraze može da bude fatalan, otkrili su profesor dr Dušan Lalošević i dr Slavica Maris.

"Pacijentkinja je odlično. Operisana je, otpuštena, a dalje će biti na kontrolama. Parazit je izvađen, radi se o multilokuranom ehinokoku. Lisice prenose ovaj parazit direktnim ili češće indirektnim kontaktom. Mnogi ljudi na selu imaju povrtnjake izvan naselja i tu je kontakt sa lisicama moguć. Lisice izbacuju jaja otporna u spoljnoj sredini i na taj način ljudi mogu da se zaraze. Bolest je poznata u severnoj Evropi, Rusiji, a sad i kod nas. To nije veliko iznenađenje", rekao je dr Lalošević.

Pacijentkinja je imala jake bolove u stomaku.

"Sa bolovima u stomaku, ona se javila na hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine i naši hirurzi su je operisai. Ona je za svega nekoliko dana otpuštena kući. Izvađen je jedan deo jetre sa tom patološkom promenom. Pozvan sam kao konsultant i ja sam postavio dijagnozu multilokuranog ehinokoka. Prvi slučaj u Hrvatskoj bio je 2020. godine, tako da smo mi ovo očekivali, samo je bilo pitanje momenta", rekao je profesor na K1 televiziji.

Na pitanje kaoje promene stvara u telu, doktor je objasnio:

"Zaista raste kao maligni tumor, infiltrira tkivo i može da metastazira u druge organe, ali najviše strada jetra. Ova pacijentkinja će još dugo morati da pije lekove, iako je uspešno operisana. Kako smo učili na koroni, sad učimo i na ovome. Mi klasični ehinokok jako dobro znamo, ali ovo je nešto drugo. Ovaj parazit ne stvara ciste, nego stvara tkivo nalik na tumor i onda se u centru tkiva raspada. Javlja se šupljina koja liči na cistu, ali nije prava, nego tkivo parazita urasta u zdravo tkivo čoveka. Prevencija je jako jednostavna. Higijenske mere su glavne za prevenciju", upozorio je dr Lalošević.

Doktor je otkrio da je ovaj parazit u pacijentkinji bio tri godine.

"Više od tri godine je bio u njoj. Ehinokok je kao iz filma 'Osmi putnik'. Ova žena uopšte nije zarazna. Mi smo pokušavali da radimo zdravstveno prosvećivanje naroda, a ciljna grupa su nam lovci. Jako je važno da lovce edukujemo. Kako se štite od besnila, tako treba da se štite od ehinokoka. Lisica izmetom izbacuje jaja. Znači zemljište je kontaminirano i iz tog razloga, šta god da je na tom zemljištu, pa i povrće, to može biti zaraza za čoveka", objasnio je doktor.

Dr Maris ističe da je period od ulaska parazita do prvih simptoma jako dugačak.

"Inkubacija za ovu bolest je jako duga. Ona se kreće od 12 meseci do nekoliko godina, to je period kada u organizam uđe parazit do ispoljavanja prvih simptoma bolesti. Najčešće je reč o jetri, ali može biti slezina, pluća, bubreg, mozak. Ako je jako malo i ako sporo raste, vi nemate nikakve simptome bolesti. Kada on raste, on pritiska druge organe i onda osećate simptome. Obavezno dobro periote povrće i voće, poželjno je i da ljuštite sve što možete. Dobro pranje odstranjuje ta jaja", rekla je doktorka.