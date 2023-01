PRE 10 GODINA DOBIO DIJAGNOZU, U 90% SLUČAJEVA SE POSTAVI PREKASNO: Ovo su SIMPTOMI RAKA sa kojim se borio Deki Pantelić

Prošlo je deset godina otkako je Dejanu Panteliću dijagnostikovan karcinom krajnika - bolest za koju je teško postaviti pravu dijagnozu u ranom stadijumu.

Izvor: RTS/Screenshot

Dejan Pantelić se oprostio od gledalaca i poručio da se povlači sa malih ekrana. Nekoliko sezona bio je domaćin emisije "150 minuta" na Prvoj, a sada je obavestio javnost da više neće raditi kao voditelj. On je početkom prošle godine imao operaciju slepog creva i tada je saopštio da će nakon duge borbe sa teškom bolešću nastaviti svoj rad iza kamera.

Prošlo je deset godina otkako je Dejan Pantelić saznao da ima karcinom krajnika. Usledile su godine lečenja, voditelj je često pričao o tome, izvinjavao se na promuklom glasu u emisijama, a to je upravo jedan od simptoma opake bolesti. Lekari ističu da je jako teško dati pravu dijagnozu u ranom stadijumu bolesti. U većini slučajeva se otkrije kada se proširi na okolna tkiva ili na jezik i limfne čvorove.

Jedan od najčešćih znakova raka krajnika je otežano gutanje, a često se manifestuje osećajem zagavljene hrane u grlu. Takođe, mogu se pojaviti uvećanje jednog krajnika, krv u pljuvačci, bol u ustima, rana ili alfa u ustima koje ne zarastaju, osećaj grebanja u grlu, poteškoće sa govorom, intenzivan bol u ušima, intolerancija na konzumaciju citrusa...

Pušenje i konzumiranje alkohola predstavljaju dva najveća faktora rizika za nastanak ove bolesti, mada još uvek nije poznato šta tačno uzrokuje rak krajnika. Dejan Pantelić je u medijima isticao da nije osećao bolove, pušio, niti konzumirao alkohol, ali da nije ni zanemario osećaj da nešto nije u redu.

"Nisam imao neke bolove, prosto sam osećao da nešto nije u redu. Imao sam problem ispod krajnika, a namerno neću da ga imenujem. On je krenuo da se širi i da mi gura jednu žlezdu. Lutao sam po lekarima. Ništa me nije bolelo. Rak u startu ne boli, ali verovatno kasnije boli. Krvna slika mi je bila fantastična, nisam bio pušač, nikad nisam pio. Na prvi pogled krajnik je bio zdrav. Tek kada su uradili radikalnu operaciju, videlo se da se on učaurio ispod krajnika", ispričao je Deki jednom prilikom.