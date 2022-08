MUŠKARCI UVEK GLEDAJU IMA LI PROMENA "TAMO DOLE": Noge ignorišu, a jedan simptom može da ukaže na OZBILJNU BOLEST!

Mnogi muškarci u većini slučajeva zanemare bol u nogama, koji može da bude simptom raka testisa.

Izvor: tommaso79/Shutterstock.com

Iako je bol u nogama obično bezopasan i prepisujete ga umoru, dugotrajnom stajanju ili sedenju, postoje slučajevi kada vam ukazuje da postoji ozbiljan zdravstveni problem. Rak testisa je relativno retka bolest, ali predstavlja najčešči malignitet kod muške populacije starosti od 15 do 40 godina.

Glavni simptomi su bezbolna, otečena kvržica u jednom od testisa ili bilo kakva promena oblika i veličine. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, većina kvržica ili otoka nije rani znak raka, ali upozorava da nikada ne treba da ih zanemarite.

Stručnjaci ističu da muškarci uglavnom računaju promene koje se dese "tamo dole", dok zanemaruju bol u nogama.

"Kada se tumor proširi na limfni čvor, on može da suzi protok krvi u venama i dovede do krvnog ugruška. Često se javlja u nogama, što dovodi do oticanja. Možda ćete čak imati simptome krvnog ugruška kao što su bol i otežano disanje", objašnjava onkolog dr Timoti Giligan.

Ovo su ključni znaci na koje treba da obratite pažnju:

Kvržica ili otok u testisu

Tup bol ili oštar bol u testisima

Povećanje testisa

Razlika između jednog i drugog testisa

Osećaj težine u skrotumu (mošnicama) ili u preponama

Tup bol u donjem delu trbuha ili u preponama

Iznenadno nakupljanje krvi ili tečnosti u skrotumu

Tačni uzroci ove bolesti su nepoznati, ali postoji niz stvari koje mogu da povećaju faktor rizika. Uočeno je, međutim, da se u 10% obolelih nalazi kriptorhizam (nespušten testis). Od 20 do 30 odsto bolesnika ima oligospermiju ili azospermiju (smanjen broj spermatozoida u semenoj tečnosti).

Još neki faktori rizika su: prethodna pojava raka testisa, rak testisa u porodici, zaposleni u industriji nafte, plina, kože i alkoholnih pića, dugotrajna izloženost ekstremno niskim i ekstremno visokim temperaturama.

Kada je lečenje u pitanju, ne koriste se lekovi, već se bolesni testis uklanja. Ako je maligni tumor dijagnostikovan, uklanjaju se limfne žlezde, jer je verovatno da je bolest već i njih napala. Uklanjanje jednog testisa neće izazvati neplodnost ili impotenciju, jer je i samo jedan testis dovoljan za normalno polno funkcionisanje. Utešno je da se u intimnom životu ništa ne menja, ali ako su zbog tumora uklonjene i limfne žlezde može izostati ejakulacija.