DOKTORKA DOŽIVJELA KLINIČKU SMRT, PA OPISALA ISKUSTVO: Nikada nisam vjerovala, ali ono što sam vidjela je NEPROCJENJIVO

Dr Meri Nil iz Vajominga doživjela je kliničku smrt i opisala iskustvo u koje, kako i sama kaže, nikad nije vjerovala.

Dr Meri Nil iz Vajominga doživjela je kliničku smrt, nakon koje je odlučila da istraži šta se dešava sa mozgom nakon smrti. Došla je do zaključka da ne postoji naučno objašnjenje, a njena priča predstavljena je u novom Netfliksovom dokumentarcu pod nazivom "Surviving Death". Doktorka je 1999. godine otišla na odmor sa suprugom i prijateljima, gdje su odlučili da se upuste u vožnju kajakom.

Njen kajak se prevrnuo, nakon čega je Meri pala pod vodopad. Oko 30 minuta je bila pod vodom i kako je objasnila, trebalo bi da se smatra mrtvom. Kada su je izvukli iz vode, njeno tijelo je bilo otečeno i ljubičasto. "Statistička vjerovatnoća mog preživljavanja bi trebalo da bude nula", rekla je doktorka.

Doktorka je objasnila šta se dešavalo u tim trenucima. Kako je rekla, preživjela je jer su joj "bića na nebu rekla da još nije njeno vrijeme". Čula je rečenice da mora da se vrati, jer ima još stvari koje mora da uradi. Takođe, dobila je upozorenje da će izgubiti najstarijeg sina, što se 10 godina kasnije obistinilo. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

"Osjećala sam da se moj duh odvaja od tijela i da je moj duh otišao ka nebu. Odmah me je dočekala grupa nečega. Ne znam kako da ih nazovem. Ljudi? Duhovi? Bića? Nisam prepoznala nijednog od njih, ali su mi nekako bili važni u životu, kao moj deda koji je umro prije mog rođenja. Svi su mi poželjeli dobrodošlicu, a zatim proveli putem prekrivenim stotinama hiljada cvijeća. Došlo je do apsolutnog pomaka u vremenu i dimenziji. Put je vodio do velike kupole", opisala je dr Nil, ističući da je bila neopisivo srećna.

Kada je oporavljena, doktorka je mislila da halucinira i od tada se bavi istraživanjima šta se dešava posle smrti.