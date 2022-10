LJUDSKI MOZAK BLOKIRA, ALI NEMA NIKAKVE JAKE SVJETLOSTI! Bio je mrtav 90 minuta, opisao potpuno DRUGAČIJE iskustvo!

Alister Blejk otkriva kako mu je klinička smrt promijenila život.

Izvor: Shutterstock/Gorodenkoff

Australijanac Alister Blejk (61) doživio je srčani zastoj tokom jedne sasvim obične noći. U januaru 2019. spavao je pored supruge Melinde, koja je oko tri sata primijetila da njen muž ne reaguje, niti diše. Dok je čekala da stigne Hitna pomoć, Melinda je 20 minuta bezuspješno pokušavala da oživi svog supruga.

Ljekari su takođe pokušavali da pokrenu rad srca. Dali su mu osam defibrilatorskih šokova, nakon čega je Alister nekako dobio puls. Srčani zastoj je nagli prestanak rada srca, koji se naziva i klinička smrt. Mnogi ga poistovjećuju sa srčanim udarom, ali razlika je što za vrijeme srčanog udara, samo jedna strana srca prestaje da pumpa krv.

Kod srčanog zastoja prekida se dotok krvi mozgu i ostalim organima. Bez dotoka krvi gubi se kiseonik, bez koga ni jedan organ ne može da funkcioniše. Australijanac je za medije rekao da njegovo iskustvo nema veze sa jakim svjetlima, ali da mu je klinička smrt umnogome promijenila život.

Izvor: Facebook/Alistair Blake

"Tehnički, bio sam mrtav 90 minuta. Sjećam se da sam otišao u krevet u subotu uveče, a sledeće čega se sjećam bilo je buđenje u četvrtak ujutru na kolicima koja su išla s intenzivne njege. Ljudski mozak je potpuno blokirao za sve ono što se dogodilo između", rekao je Alister i dodao:

"Mnogo ljudi me pita jesam li išta vidio, i ne, nisam ništa vidio. Nikakva jaka svetla, niti išta tome slično. To je slučaj kada ne znam šta je napolju, ali to mi ne smeta, sve dok sam u formi i zdrav", objasnio je Alister koji je prebačen na intenzivnu njegu kako bi mi ohladio tijelo i zaštitio mozak.

Probudio se bez bilo kakvog oštećenja mozga, a zatim je operisan jer su mu ljekari radi predostrožnosti stavili elektrostimulator srca - pejsmejker. Otpušten je iz bolnice posle 12 dana i kako je objasnio, ovaj događaj mu je u potpunosti promijenio život.

Izvor: Facebook/Alistair Blake

"Imaš potpuno drugačiji pristup životu. Smanjuješ broj sati koje radiš, pokušavaš više da se povežeš sa porodicom i prijateljima. Moje prehrambene navike su se promijenile. Jedem zdravije i više vježbam. Ako ćeš ići, ići ćeš. Ako će se dogoditi, dogodiće se", ispričao je ovaj 61-godišnjak.