URADILA SAM TURSKE ZUBE I SVE BIH DALA DA VRATIM SVOJE: Otkačinju se, a zgadiću vam se kad čujete kad najviše SMRDE!

Devojka koja je uradila "turske zube" otkriva da je to bila najgora odluka koju je donela u životu.

Izvor: Instagram/donoflebanon_

Trend "turskih zuba" u Srbiji doživeo je veliku popularnost. Svi sanjaju o holivudskom osmehu, mada je činjenica da mnogi ne podnose da vide "porcelansko savršenstvo". Srpski stomatolozi otkrili su šta se krije iza ovog blještavog osmeha, a jedna devojka želi da podeli svoje neprijatno iskustvo. Kako kaže, cilj joj da upozori na moguće posledice.

Ona je objavila snimak pod nazivom "Pravi zubi = bezbrižnost. Molim vas da ne prolazite kroz bol i patnju koju donose fasete", a u kojem je otkrila zabrinjavajuće činjenice. Ona je objasnila da joj se zubi često "otkačinju" nakon čega usledi smrad.

"Sad ću da vam objasnim zašto žalim. Nikada nisam volela svoje zube tokom odrastanja. Nosila sam proteze, ali nikada mi se nije dopadalo što imam sitne zube. U detinjstvu nisam naročito vodila računa o njima i samim tim su mi smetali oblik i boja. Izbeljivanje mi je dosta pomoglo, ali opet nije bilo dovoljno", rekla je devojka koja je ubrzo počela da istražuje o stomatolozima iz Turske.

"Štedela sam i zacrtala da ću ih uraditi. Tokom prvog pregleda pokušala sam da budem jasna o tome šta želim i činilo mi se da se razumemo. Kada je došlo do toga, nisu mi stavili privremene zube, već sam šetala Turskom sa izbrušenim zubima. Bila sam prilično zbunjena i mogla sam samo da se nadam najboljem. Kada je sve trebalo da se cementira, bili su ogromni. Nekako sam se navikla, a onda je usledila noćna mora", isrpičala je.

Nakon nekog vremena, počela je da primećuje neprijatan miris u ustima.

"Zubi su posle par meseci počeli da se otkačinju. To se obično dešava kada ih čistim koncem. Na svu sreću, to može lako da se popravi. Ako je zub očuvan, možete da odete kod zubara i on će ga zacementirati. Ipak, sa turskim zubima dolazi i do osetljivosti desni i smrada. Ko ne čisti fasete koncem, sigurno je nekada osetio smrad. Sa ovim zubima ne mogu ni jabuku da zagrizem. Sve bih dala da vratim svoje stare zube, ovo je bila najgora odluka", ispričala je ona.