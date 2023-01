20 GODINA SAM PROUČAVAO STOGODIŠNJAKE: Kardiohirurg primetio zapanjujuću stvar u operacijama, izbacio sam ovu NAMIRNICU

Istraživač Dan Betner odlučio je da se odrekne jedne namirnice, nakon što je posle dve decenije otkrio tajnu stogodišnjaka.

Izvor: Profimedia

Svi bismo voleli da znamo tajne stogodišnjaka. Dobijali smo brojne savete, od zdrave ishrane do recepta koji je podrazumevao isključivo čokoladu i vino. Istraživač Dan Betner je 20 godina proučavao stogodišnjake, u želji da sazna sve njihove navike. Bazirao se na plave zone, područja u kojima ljudi žive najduže i najzdravije.

Njegova nova knjiga pod nazivom "The Blue Zones American Kitchen: 100 Recipes to Live to 100" fokusira se na jela koja kriju zaboravljene tajne dugovečnosti. Prema njegovim rečima, kuhinje u plavim zonama se uglavnom baziraju na namirnicama biljnog porekla. Takođe, sadrže puno ugljenih hidrata, dok meso i prerađena hrana ne postoje.

Dan je uglavnom jeo meso i krompir, kao i većina Amerikanaca. Kada je čuo iskustvo jednog kardiohirurga, istraživač je odmah odlučio da se odrekne mesa. "Tokom intervjua koji smo radili, kardiohirurg je opisao svoja iskustva operisanja pacijenata koji su se hranili biljnom hranom. Istakao je da su njihove arterije bile zdrave i savitljive. Nasuprot tome, primetio je da su arterije mesojeda toliko začepljene naslagama holesterola, da je imao osećaj da su hrskave", prisetio se Betner.

Od tada je prošlo 10 godina i Batner već deceniju jede namirnice biljnog porekla. Objasnio je da je sada ubeđen da takva ishrana donosi više koristi, toliko da je meso potpuno isključio iz nove knjige recepata. Čak i ako bi to možda smanjilo prodaju, Dan nije mario.

"Bio sam pod velikim pritiskom da uključim meso u knjigu. Izdavač mi je rekao da većina Amerikanaca neće kupiti knjigu ako u njoj nema mesa, ali nisam to učinio", dodao je istraživač, ističući da je sada siguran da ova ishrana doprinosi dugovečnosti.

"Težite uglavnom hrani biljnog porekla i neka bude ukusna. Ne morate u potpunosti da izbacite meso iz ishrane kako biste imali koristi od jedenja više biljaka. Savetujem da naučite da kuvate povrće tako da ono bude bogato i ukusno jelo i tada nećete morati da se oslanjate na meso, sir ili maslac", poručio je.

