"DA SE NE LAŽEMO, SVI ONI ODLIČNO ZNAJU KO SAM JA": U klubovima nema ko je ne časti, a kad ustane... ODUSTAJU svi redom!

Tamzin Lej Tarner iz Edinburga nikada nije izašla na ulicu, a da nije izazvala pažnju prolaznika.

Izvor: Instagram/tamzinleighturner

Tamzin Lej Tarner definitivno je najpoznatija konobarica. Privlači pažnju gde god da se pojavi, naročito od muškog pola. Ipak, jači pol je uglavnom čašćava pićem u noćnim klubovima. Kaže da je uvek glavna zvezda večeri, ali flert prestaje kada ustane od stola i krene putem do toaleta. Visoka je skoro dva metra, a u ispovesti otkriva još jednu tajnu.

"Visoka sam 192 cm, dok na štiklama dostignem i dva metra. Tako da, ukoliko očekujete da je prosečna žena visoka na štiklama oko 170 cm, složićete se da sam ja u ogromnoj prednosti. Inače, ja sam muškarac! Pre godinu dana sam shvatila da sam transrodna osoba i poželela sam da se ubuduće predstavljam i oblačim kao žena. Moja porodica je prihvatila moju odluku u potpunosti", rekla je Tamzin koja, kako tvrdi, nije imala nijednu operaciju.

Mnogi joj ne veruju. Evidentno je da se podvrgla estetskoj hirurgiji, makar kada je lice u pitanju.

"Koristila sam estrogene gelove, ali nikakvu drugu intervenciju na telu nisam imala, uključujući i promenu pola. Ipak, pošto se oblačim kao žena, mnogi ne shvataju da sam zapravo rođena kao muškarac, sve dok ne ustanem. S obzirom na to da je retko koja žena viša od dva metra, odmah kreću tračarenja da sam muško, ali meni to ne smeta ni najmanje", otvoreno priznaje Tamzin.

Ona ističe kako je posebno interesantno to da joj često prilaze muškarci koji su svesni da je transeksualac, ali da im je i pored toga privlačna.

"Kada mi stigne piće, nikada ga ne prihvatim dok ne naglasim ko sam. Tek ukoliko prihvate da časte trans-osobu, mogu da prihvatim. Imala sam momka koji je visok više od 195 cm. Zamislite samo kakav je osećaj kada nas dvoje od po dva metra visine uđemo u lokal - sve oči su uprte u nas. Jasno je i da će u lokalu gde su većinom devojke prosečne visine, svi pre uočiti mene nego neku drugu nižu devojku", ističe Tamzin.

Takođe, ona se ne libi da nosi garderobu koja više otkriva nego pokriva, pa pojedini pripadnici jačeg pola bivaju neprijatno iznenađeni, čak i razočarani kada saznaju istinu o njoj.

"Da se ne lažemo, većina muškaraca zna ko sam ja, nikada to nisam krila. Ipak, to sad nije tolika tabu tema kao što je bila pre 100 godina. Jasno je da u današnje vreme pravi kavaljeri ne postoje, već je najtipičniji primer ženskaroša koji sve žene gleda kao potencijalni plen. Sve njih zaobilazim u širokom krugu, iako ih mnogo više ima na društvenim mrežama, nego što se mogu sresti uživo", zaključije Tamzin, koja i dalje čeka svog idealnog partnera koji će je voleti zbog nje same.