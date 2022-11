OSTAVILI KONOBARICI 10 ODSTO BAKŠIŠA, A ONA POBESNELA! Nek idu negde drugde to da rade ili nek plate - OVO NEMA NIGDE!

Jednu konobaricu gosti su vidnu razbesneli nakon što su joj ostavili mali bakšiš!

Izvor: TikTok/screenshot/krisswith

Posao konobara nije nimalo lak, gostiju ima raznik, a neki put mogu da dožive i neprijatnosti. Stajanje na nogama u nekim ugostiteljskim objektima i po osam sati, ume da bude naporno. Obično je u većini kultura nepisano pravilo da za svoj trud i zalaganje budu nagrađeni bakšišem i da on iznosi 10 odsto od ukupnog iznosa, a negde čak i više.

Međutim, konobarica, po imenu Kristina Viters bila je vidno besna, ljuta i u šoku nakon što joj je jedan par ostavio samo 10 odsto bakšiša od ukupnog računa i povrh toga što su sedeli čak šest sati.

"Sedeli su, ćaskali, a onda su odlučili da krenu", započela je Kristina svoju priču, a zatim dodala da im je ona izbacila račun. Međutim, ne lezi vraže! U sedam sati, tri sata nakon što su platili račun, opet su došli kod nje i zatražili da naruče još pića i hrane. To praktično znači da su tri sata sedeli ćaskajući za praznim stolom. Iako je Kristina mislila da će otići nakon što završe jelo, oni su naručili još jednu turu i sedeli sve dok posledji gost nije izašao iz lokala.

"Najgore od svega je to što su mi dali samo 10 odsto bakšiša", rekla je on, a zatim dodala da ovakvo ponašanje uopšte nine primereno i da, ako neko želi šest sati da sedi u restoranu, a da pritom ništa ne naručuje i jede, onda bi trebalo i to sedenje da se naplaćuje. Ljudi su je uglavnom podržali i smatrali da restoran nije mesto za ćaskanje u nedogled, a bilo je i onih koji su smatrali da bi trebalo da promeni posao.

"Da ja sedim negde šest sati tako, dao bi i 200% bakšiša. Bilo bi me sramota da toliko sedim i ništa ne naručujem i pravim se blesav", napisao je jedan.

A šta vi mislite o ovome?