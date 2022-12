AKO ŽELITE DA SE BOGATO UDATE, OVO SU PRAVILA!? Vodič iz 1964. godine raspametio sve - evo kako su se OSVAJALI MILONERI

Evo kako su žene nekad, prema određenim standardima lepote trebale da izgledjau kako bi privukle bogatog mladoženju...

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Dok neko kaže da se vremena menjaju, a ljudi ostaju isti, kao i njihove navike, s druge strane ima i onih koji tvrde suprotno. Međutim, kada je reč o nekim vanvremenskim pravilima i društvenim običajima, pogotovo onih koji se tiču venčanja i udavanja, nekako čini se da su razlike u tome nekad i sad vrlo male.

A upravo o tome svedoči jedan vodič za bogatu udaju, pod nazivom "Kako se udati za milionera" koji je svojevremeno bio objavljen u "Frederick’s of Hollywood" magazinu iz 1964. godine, a ovih dana je ponovo došao u žiži javnosti zahvaljujući naravno, društvenim mrežama.

Šta je ono što se promenilo u odnosu na danas? Kako su žene nekada po određenim društvenim standardima lepote trebalo da izgledaju da bi privukle bogatog mladoženju i gde se u svemu tome nalazi granica?

Kako plastične operacije tada nisu bile popularne, za dobar izgled svake žene koja želi da se uda bila su zadužena određena pomagala, poput "polica grudnjaka", "brusa na naduvavanje" i "sunđera za zadnjicu", istaknuto je u magazinu, a prenosi Kurir.

"Polica" grudnjak

Ideja iza ovog grudnjaka je da grudi izgledaju podignuto i čvrsto kao da "stoje na polici" što bi trebalo da rasplamsa maštu svakog muškarca koji vas pogleda.

Brus na naduvavanje

Danas postoji tendencija povećavanja grudi kroz razne estetske operacije, ali u vreme o kome pišemo, to nije bila opcija, pa je postojalo drugačije rešenje. U pitanju je "brus na naduvavanje" koji je činio da grudi žene koja ga nosi vizuelno izgledaju veće. Ovo grudnjaci dolazili su u različitim oblicima, pa je bilo onih koji imaju bretele koje savršeno pirjanjaju za telo, obični push-up grudnjaci i brusevi za gola leđa.

Sunđeri za zadnjicu

Da bi se žene "udale za milionera", potrebno je da koriste sunđere za uvećanje zadnjice.

"To dodaje oblinama... i to na pravim mestima! Tokom proteklih deset godina, Frederick-ovi postavljeni opasači su prirodu činili boljom. Ako vam treba pomoć, nabavite je već danas", piše u vodiču u "Frederick’s of Hollywood" magazinu, a koji je prvobitno bio naziv za veoma poularni američki brend donjeg veša. Takođe, koristili su se i korzeti uz koje se postizao efekat "uskog struka"-.