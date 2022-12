NEĆETE MOĆI DA KAŽETE "SKINUO SAM, ALI SVE SE VRATILO": Tvorac liposukcijske dijete šokirao - do 31. decembra 7 kg manje

Kenan Mandra, tvorac "liposukcijske dijete", otkriva da za 14 dana možete da smršate od 7 do 10 kilograma, bez brige o vraćanju.

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

Nutricionista Kenan Mandra, autor "Liposukcijske dijete" uz koju su liniju doterale brojne slavne ličnosti, gostovao je na K1 televiziji i tom prilikom otkrio benefite ovog načina mršavljenja. Objasnio je da za samo 14 dana može da se izgubi od 7 do 10 kilograma, ali i 12 cm u struku. Prema njegovim rečima, ovu dijetu koristili su Halid Bešlić, Halid Muslimović, Tijana Dapčević, Suzana Mančić, Neda Ukraden, Željko Samardžić i mnogi drugi.

"Liposukcijska dijeta je metod za brzo mršavljenje. Do Nove godine možete da skinete dva konfekcijska broja. Ovo je jedina metoda koja nije dijeta, to je dijetoterapija - fermakološka metoda koja je namenjena baš brzom mršavljenju. Zove se 'liposukcijska dijeta' zato što se smanjujemo u obimima. Svaka žena koja proba haljinu i nije zadovoljna kako joj stoji, treba da krene sa ovom dijetom. Da li znate da mi godišnje jedemo preko 1.000 obroka, u proseku nekih 1.100 obroka? Tu su rođendani, slave, proslave. Treba da donesemo odluku da pazimo, neka vam motivacija bude haljina ili odelo za novogodišnju noć. Okrenite novu stranicu, bolje izgledajte, zdravije se hranite i mislite pozitivnije. Naš čuveni slogan je 'Šta ste danas dobro napravili za svoje zdravlje?'", rekao je nutricionista.

Uz ovu dijetu nećete imati osećaj gladi i raspoloženje ne pada, ističe Kenan Mandra.

"Od 7 do 10 odsto početne telesne mase je moguće skinuti za 14 dana, a da pri tome nemate pad energije, da niste gladni, nervozni. Radi se o klinički ispitanoj, sigurnoj, bezbednoj metodi mršavljenja koja postoji preko 10 godina i koju je koristilo 100.000 ljudi. Sa nama su radili Halid Bešlić, Halid Muslimović, Željko Samardžić, Tijana Dapčević, Suzana Mančić, Neda Ukraden, ali lakše mi je da nabrojim ko nije", rekao je nutricionista i dodao:

"Postoje pomoćna sredstva za mršavljenje, to su aminokiseline i biljna vlakna u kombinaciji sa mediteranskom ishranom. Aminokiseline aktiviraju metabolizam masti, praktično nateramo telo da se hrani vlastitim masnim rezervama, a biljna vlakna napune želudac i stvaraju osećaj sitosti. Ono što je bitno, to je da je ovo nutritivno kompletna dijeta, znači da telo dobija sve što je potrebno. Ne postoji glad. Znate kad neko kaže: 'Skinuo sam, ali sve se vratilo'? Jeste, jer je telo patilo, zapamtilo je stanje krize u kojem je bilo za vreme dijete i to stanje sanira jo-jo efektom", objasnio je nutricionista.

"Prepustite se profesionalcima, nakon pregleda sledi protokol od nutricionista. Prva faza traje 14 dana i vrlo je restriktivna, ljudi gube od 7 do 10 kilograma i 12 cm u struku. Ovo je tretman za redukciju telesne mase", istakao je Kenan Mandra.