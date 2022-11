TEST KOJI SE RADI JEDNOM U ŽIVOTU POMAŽE DA ZDRAVO SMRŠATE: Nutricionista razbio zabludu - možda vam SLATKIŠI POMAŽU!

Nutricionista otkriva kako nam genetski test pomaže u zdravom mršavljenju - da izgubimo masti, a da se težina ne vrati.

Kada želimo da izgubimo nekoliko kilograma viška, oslanjamo se na dijete, koje često mogu da budu opasne po zdravlje. Posebni režimi ishrane koji mogu da se pronađu na internetu mogu da izazovu brojne komplikacije. Narušavamo imuni sistem, ali onda se pitamo da li postoji način da smršamo zdravo?

Gostujući u "Uranku" na k1 Televiziji, nutrcionista Đorđe Pejić otkrio je kako možemo da izgubimo kilograme koji se nikada neće vratiti. Reč je o posebnoj oblasti - nutrigenetici, u kojoj na osnovu gena dobijamo spisak namirnica koje nam odgovaraju. Ne samo da pomažu u mršavljenju, već mogu da budu dobra preventiva opasnih bolesti.

"Kada gladujemo i kada idemo na restriktivne programe, možemo da imamo trenutni rezultat, ali težina se brzo vraća. Gubimo onako kako ne treba, na proteinima, mišićnoj masi, vodi, a to daje jo-jo efekat vrlo brzo. Svakim genetskim testom, kada hoćemo da radimo genetske predispozicije na određena metabolička stanja poput dijabetesa, insulinske rezistencije i kardiološke rizike, i u genetici postoji nutrigenetika. To je oblast u kojoj na osnovu određenih gena možemo tačno da odaberemo namirnice koje naše telo najbolje metaboliše", rekao je nutricionista i dodao:

"To znači da ne mora diretkno da pravi digestivne probleme, ali na tihi način može da utiče na celokupnu mikrofloru, a sve to vodi ka višku kilograma. Poznavajući svoje gene, možemo da utičemo na ekspresiju tih gena, da do određenih stanja ne dođe, ne samo da mršavimo", rekao je Đorđe Pejić.

Kako se radi test?

"To su testovi koji se rade vrlo brzo. Radi se iz pljuvačke klasičnim sterilnim brisom, rezultati se od genetičara čekaju 5 do 10 dana. Dobijem detaljan medicinski izveštaj koji potom tumačim pacijentu, a onda po grupi namirnica izdvajamo namirnice koje neko dobro metaboliše. Taj test mnogo koristi i pacijentu i nutricionisti. Nema potrebe da se neko muči i da smanjuje hidrate ako ih dobro metaboliše, a postoje i ljudi koji ne mogu da smršaju ako isključe voće. Zato je ovaj test od velikog značaja", rekao je nutricionista i dodao:

"Tu je bitno da se test radi samo jednom u životu. Možemo da utičemo na gene da se oni ne ekspresuju, ali ne možemo da promenimo. Ako loše metabolišete zasićene masti, one će uvek praviti određenu vrstu problema. Naveo bih jedan primer, devojčicu od desetak godina koja je imala problem sa holesterolom. Bio je baš visok, 9. Bila je na biljnoj suplementaciji sa kojom nije mogla da reši problem. Svako jutro je uzimala maslinovo ulje, jer znamo da je to mediteranska namirnica koja rešava holesterol, ali kada smo uradili genetski test, videli smo da ona to loše metaboliše. Taj svakodnevni ritual njoj je zapravo pravio problem sa holesterolom", otkrio je Đorđe Pejić.

Najčešće zablude

"Ovaj test omoguća da zdravo gubite kilograme. Gubite ono što treba da gubite, a to su viscelarne masti. Ne treba da gubite strukturne masti. Zato ljudi, kada neko smrša, kažu 'Kako je ispijen, umoran, bolestan'. To je balansirana ishrana, to su tri obroka i jedna užina. Najveća zabluda je da treba jesti na svaka dva, tri sata. Ko hoće da smrša, ne bi trebalo da razmak bude duži od 6 sati i kraći od 4. Ako pravite manje razmake, vi grickanjem aktivirate insulin, on blokira razlaganje masti i vi ne možete da mršavite. S druge strane, ako pravite velike razmake i gladujete, telo za energiju troši proteine i gubite na mišićnoj masti, što opet nije dobro. Kada se hleb i slatkiši isključe, svako može da smrša, ali nije poenta da se kilogrami brzo vrate", objasnio je nutricionista.