BILO JE PITANJE ŽIVOTA ILI SMRTI, VAŠ PRIJATELJ ME SPASIO! Voditeljka šokirala dr Voju - prvi put o PODMUKLOJ BOLESTI

Voditeljka Marijana Tabaković otkrila je u emisiji da joj je u četvrtom mesecu života otkrivena celijakija, bolest čije simptome mnogi mogu da ignorišu.

Izvor: Prva TV/screenshot

Celijakija je nasledna imunološki posredovana bolest uzrokovana netolerancijom na gluten, protein koji se nalazi u žitaricama: pšenici, raži, ječmu i u manjoj koncentraciji u ovsu. Prema podacima svetskih istraživanja od celijakije boluje 1 do 2 odsto stanovništva, a među njima je bila i voditeljka Prve televizije Marijana Tabaković.

Bezglutenska ishrana bila je tema u "Jutru" i tim povodom gostovao je gastroenterolog dr Vojislav Perišić. Nakon što je objasnio kako izgledaju simptomi, voditeljka je otkrila da joj je celijakija dijagnostikovana kada je bila beba, u četvrtom mesecu života. Ističući da nikada pre o tome nije pričala, Marijana kaže da joj je život spasio doktor Tihomir Mujović, otac glumice Vjere Mujović.

"Doktore, ja sam imala celijakiju kao beba, otkrivena je u četvrtom mesecu i doslovno je bilo pitanje života i smrti. Spasio mi je život čuveni doktor, verovatno ste ga poznavali, Tihomir Mujović. Nažalost, pokojni. On je otac naše poznate glumice Vjere Mujović, jedini koji je u to vreme otkrio i učinio pravu stvar kada mi je život visio o koncu. Borila sam se sa njom do pete godine i do tada sam bila na posebnom režimu ishrane", rekla je voditeljka, kojoj je dr Perišić savetovao medicinski test.

"Uradite antitela na celijakiju. Postoje celijačni i necelijačni period u životu. Celijačni je onaj kada ste osetljivi na gluten, a onda ulazite u fazu kad uzimate gluten, a nema simptoma bolesti. Možda ste u necelijačnoj fazi života, zato ćete uraditi antitela. Moramo da vidimo da li imate antitela prema glutenu ili ne", rekao je gastroenterolog i otkrio kako izgledaju simptomi ove bolesti.

"Samo 30 odsto ima probavne smetnje, ali problem je nizak rast, neobjašnjiva anemija, kasni mensturalni ciklusi i depresija. Intolerencija na gluten javlja se oko pete godine. Dete prestaje sa napredovanjem, ima stolicu masnog izgleda, stomačić i anemiju. Znak je i kada mama kaže da je njeno dete bilo do juče kao melem, a sada ne može da reši situaciju. Znači, dete se promeni, promeni karakter. To je uticaj na moždane aktivnosti", rekao je dr Perišić i otkrio benefiti bezglutenske dijete:

"Petnaest odsto Amerikanaca je na toj dijeti. Ima osnova, zašto se čovek oseća bolje? Osetićete boljitak kada je u pitanju mentalni status, a onda nema nadimanja, čestih stolica, nervoze i ako postoji anemija, korigovaće se. Neće je imati više. Celijakija je hoštaplerska bolest. Trideset odsto ljudi ima genetiku za celijakiju, a nemaju celijakiju", rekao je doktor.