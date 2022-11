POZNATA GLUMICA IMALA MOŽDANI UDAR U 20. GODINI: Jeziv simptom javio se odmah, nisu joj vjerovali – MISLILI SU DA GLUMI

Poznata glumica Obri Plaza imala je moždani udar u 20. godini, a evo šta je prvo osjetila.

Izvor: Profimedia

Glumica Obri Plaza (38) je našoj publici poznata po ulozi Ejpril Ladgejt u popularnoj komediji "Parkovi i rekreacija", a malo ko zna da je sa 20 godina mogla da izgubi život. Uprkos tome što nije imala nikakvih zdravstvenih problema i što je djelovalo da je savršeno zdrava, glumica je sasvim iznenada doživjela moždani udar. Osamnaest godina kasnije ona je pričala o tom najstrašnijem danu i zastrašujućem simptomu koji ju je upozorio da nešto ozbiljno nije u redu sa njom.

Tihi simptomi moždanog udara

Moždani udar se dogodio bez upozorenja. Taj dan je počeo je kao i svaki drugi, kaže ona.

"Išla sam kod prijatelja na ručak. To je zaista tipična priča o moždanom udaru koji se dogodio usred rečenice, bukvalno niotkuda. Mislim da nisam ni skinula jaknu. Ušla sam u stan. Pričala sam svojim prijateljima o koncertu Hilari Daf na koji sam prethodne noći vodila mlađu sestru", ispričala je kako je dan tekao, kada je osjetila da sa njom nešto nije u redu. Bila je uznemirena i nije mogla da govori, iako je pokušavala.

Navikli na glumičin neobičan smisao za humor, njeni prijatelji nisu prepoznali ovu epizodu kao alarm. Isprva su mislili da se šali i da glumi, ali posle par minuta su pozvali hitnu pomoć.

"Bila sam dovoljno svjesna da klimnem glavom", prisjetila se. "Samo sam klimala jer sam znala da nešto zaista nije u redu", dodala je.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), najčešći simptomi moždanog udara uključuju iznenadnu slabost u licu, ruci ili nozi, oštećen vid, nemogućnost hodanja, vrtoglavicu ili gubitak ravnoteže i jaku glavobolju. Iznenadna konfuzija i poteškoće u govoru - dva od prvih simptoma koje je Plaza doživjela - takođe se nalaze na vrhu te liste.

"Na trenutak sam se onesvijestila. A onda sam se sjetila da sam čula neku buku. Nisam mogla da pričam jer je krvni ugrušak bio u centru za govor mog mozga. Tako da sam odmah imala ekspresivnu afaziju, što znači da ako neko priča - ja sve razumijem i u svom umu odgovoram razumljivo, ali to ne mogu da izgovorim. Nisam mogla da pričam", rekla je ona.

Lekari nisu vjerovali

Glumica kaže da je njen moždani udar trajao samo nekoliko minuta, a nedostatak konkretnijih simptoma zbunio je doktore koji su joj pružili prvu pomoć.

"Došli su bolničari, ali budući da sam bila tako mlada, nisu posumnjali na moždani udar. Mislili su da sam dehidrirala. Rekla bih da su mislili da sam na drogama jer su me stalno pitali da li sam uzimala drogu, a nisam. Nisam baš ništa unijela u svoje tijelo tog dana osim pilula za kontracepciju, koje su, na kraju, možda bile uzrok moždanog udara", objasnila je ona.

Hitna pomoć ju je odvezla u bolnicu u Kvinsu, gdje je, posle dugog čekanja, konačno primljena.

"Sjedjela sam u hitnoj pomoći oko dva sata prije nego što me je doktor pregledao, jer sam fizički izgledala dobro. Ali nisam mogala da pričam i bila sam zbunjena. Nisam mogla ni da pišem. Doktor me je zamolio da stavim desnu ruku na lijevo koleno. Nisam to mogla. Bila sam zbunjena oko desne i lijeve strane. I mislim da su tada svi shvatili da imam moždani udar", ispričala je svoje zastrašujuće iskustvo glumica.

Osamnaest godina kasnije, sjećanje na taj dan i dalje je duboko potrese. Ali, ovo fatalno stanje joj je pomoglo da posloži prioritete u životu.

"Svjesna sam koliko je život dragocjen i pokušavam da se sjetim toga svakog dana“, kaže Obri.

Pogledajte kako danas izgleda Obri Plaza.