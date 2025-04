Pjevačicu htio da siluje pijani gost tokom nastupa: Javno progovorila i otkrila stravične detalje

Milena Ćeranić je doživjela veliku neprijatnost tokom karijere.

Izvor: Kurir TV screenshot

Folk pjevačica Milena Ćeranić (38) postala je poznata javnosti 2008. godine kada se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda“.

Pjevačica je u nedavnoj ispovijesti ispričala da je tokom karijere imala neprijatnost koju ni dan-danas ne može da zaboravi.

"Bila sam zaštićena kao bijeli medved, niko nije mogao da mi priđe. Sjećam se da je na jednoj svadbi bila anegdota gdje sam htjela čovjeka da udavim, ne volim starije ljude koji mi se nabacuju, matori perveznjak. Ja se sklanjam sve vrijeme, on meni prilazi, vidim da je popio i u jednom trenutku on dođe i meni kaže ‘Sad ću da te silujem’, ja sam ga uhvatila za kravatu, to su stotinke u pitanju, ja sam ga uhvatila i rekla ‘Ako se ne skloniš od mene, sve ću ti počupati, mrš’, mislim da se on otreznio u sekundi“, rekla je Milena za "Novu".

"U tom trenutku Saša je došao do mene i pitao šta je bilo, ja kažem ništa. Kada sam na poslu, imam moć da se odmah prešaltam na ozbiljno, ljudi nisu zaslužili da trpe moju nervozu, ja se bavim poslom zabavnog karaktera i ne treba da mračim ljude, ali ako me iznervira neko odreagovaću. Zeznuto je kada se muškarci miješaju jer onda obično dođe do tuče“, ispričala je Milena.

Podsetimo, Ćeranićeva je bila u "Zvezdama Granda", a potom i dio "Grand produkcije", sve dok nije učestvovala na "Farmi" sa tadašnjim dečkom Nemanjom Stevanovićem, nakon čega je njena saradnja sa pomenutom muzičkom kućom završena.