OTIŠAO DA NAMJESTI ATLAS, PA DOŽIVIO MOŽDANI UDAR! Zbog kiropraktičara jedva je preživio -ako osjetite ovo, zovite HITNU

Jedan muškarac je nakon odlaska kod kiropraktičara doživio moždani udar. Ovo su simptomi!

Izvor: ILUSTRACIJA/YouTube/Chiropractic Medicine

Ljetos je vijest da je jedan Beograđanin (58) preminuo nakon namještanja prvog vratnog pršljena, poznatijeg kao atlasa kod jednog privatnog fizoterapeuta, tačnije kiropraktičara, uplašila i iznenadila mnoge. Naime, njemu je atlas bio polomljen.

Nestručni ljudi, jedan pogrešan potez ili način lečenja mogu da dovedu do ozbiljnijih posljedica, bolesti, a kao u ovom slučaju i do smrtnog ishoda. Pa tako, nedavno se još jedam muškarac požalio na neobične simptome nakon odlaska kod kiropraktičara. Naime, mušakrac po imenu Dorijon Novel objavio je na svom Tviter profilu vrlo zabrinajvajuću vijest, ali i upozorenje svim ljudima:

"Ako ikada pomislite da odete kod kiropraktičara, nemojte da mu dozvolite da manipuliše vašim vratom i okolnim nervima. Prošle nedelje, u 32. godini doživio sam moždani udar kao posledicu nestručnog rada kiropraktičara", objavio je Dorijon, a zatim dodao da se nedelju dana hranio na infuziju, dok mu je lice trenutno i dalje ukočeno.

Kako je i sam napisao, prvi simptom koji je osjetio bio je neravnoteža: "Osećao sam kao da sam pripit", rekao je Dorijon. Takođe, on je podijelio ljudima i nekoliko korisnih savjeta na šta treba da obrate pažnju i ukoliko ih primjete da odmah pozovu htinu pomoć:

iznenadni gubitak ravnoteže, vid, neujednačeni osmijeh, jačinu i stisak ruku i nejasan govor

"Naučio sam ovo na teži način. Svaki doktor kojeg sam upoznao dok sam se oporavljao u bolnici mi je tražio da mu obećam da više nikada neću da odem kod kiropraktičara", rekao je on za kraj.

"Atlas je prvi pršljen kičmenog stuba i vrlo je opasno baviti se manipulacijom atlasa. Svaki pršljen može u jednom trenutku života da se pomjeri i izađe iz ležišta. To je prosto stvar starenja, raznih povreda, kada popuste ligamenti, ali svakako da manipulacija nije prvi način lečenja tih stanja", objasnila je jednom prilikom doktorka Tomanović Vujadinović, direktorka Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog crntra Srbije.