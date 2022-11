PREŽIVJELA GROM I MOŽDANI UDAR, SAD JOJ OTKRIVEN TUMOR! Šeron Stoun u novoj borbi za zdravlje - ovo SVAKA ŽENA DA ZNA!

Glumica Šeron Stoun saopštila je da kreće u novu borbu - otkrila je da ima tumor.

Sa 14 godina ju je udario grom, 2001. preživjela je težak moždani udar, trpjela zlostavljanje, a sada joj je otkriven tumor koji je potrebno što prije odstraniti. Glumica Šeron Stoun je na Tviteru saopštila da je imala pogrešnu dijagnozu, kao i da kreće sa novom borbom za zdravlje.

"Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i netačnu proceduru. Ovaj put dupli epidural. S pogoršanjem boli otišla sam po još jedno mišljenje: Imam veliki fibroidni tumor koji se mora izvaditi. Posebno damama: nemojte se praviti kao da nije bitno, potražite drugo mišljenje. To vam može spasiti život. Trebaće mi četiri do šest nedelja do potpunog oporavka. Hvala svima na brizi, sve je dobro," poručila je glumica.

Fibroidni tumori su čvrsti tumori koji su napravljeni od vlaknastog tkiva, stoga naziv "fibroid" tumor. Najčešće se fibroidi javljaju kao višestruke tumorske mase koje sporo raste i često ne izazivaju simptome. Fibroidi su nekancerogene izrasline koje se razvijaju u ili oko materice. Izrasline se sastoje od mišićnog i fibroznog tkiva, a veličine su različite. Ponekad su poznati kao miomi materice. Mnoge žene nisu svjesne da imaju miome jer nemaju nikakve simptome.

Neki od rjeđih simptoma mioma materice:

brzo zamaranje i/ili hronični umor

često i/ili otežano mokrenje

uporni zatvor

bolne menstruacije

anemija

vrtoglavica

česta glavobolja

emocionalni i psihološki problemi

veliki miomi mogu povećati volumen stomaka bez debljanja

Podsjetimo, Šeron je u 14. godini udario grom, a kada je 2001. doživjela težak moždani udar, ljekari su joj davali samo jedan odsto šanse da preživi. Nedavno je progovorila o borbi za potomstvo i otkrila da je imala devet spontanih pobačaja. Ljepotica sa filmskog platna koju pamtimo iz "Niskih strasti" sada ima novu bitku pred sobom.