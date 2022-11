POČEO JE BOŽIĆNI POST, A EVO ŠTA NE SMIJETE DA RADITE! Stručnjaci otkrili da li su alkohol i intimni odnosi GRIJEH

Da li znate koja su pravila tokom Božićnog posta?

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Božićni post počeo je danas i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2023. godine, a stručnjaci ističu da nije suština posta promjena ishrane već pročišćenje misli, kao i da se tokom posta ljudi ne moraju odricati intimnih odnosa, a kada je u pitanju uživanje u alkoholu, mišljenja su podijeljena!

Vjeruje se da je božićni post uveden još u 4. veku, a puno trajanje od 40 dana dobio je u 12. vijeku. Kako prenosi Kurir, post ne podrazumijeva jednoličnu dijetu ili gladovanje, već uravnoteženu ishranu namirnicama biljnog porijekla. U toku cijelog božićnog posta ne jede se meso, bijeli mrs (mlijeko i mliječni proizvodi) i jaja. U poslednjoj nedelji božićnog posta se posti strože, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti na vodi. Na Badnji dan se ne upotrebljavaju ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi. Ne treba zaboraviti da crkva ističe da tokom posta ne treba da umrtvljujemo svoje tijelo, nego svoje strasti. Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane već prije svega od loših misli, želja i djela.

Postiti djelima

Teolog Miloš Stojković objasnio je za Kurir da je važno da, pored posta hranom, postimo i djelima, jer samo ako "postimo i djelima post postaje onaj pravi i sveobuhvatni."

"Uzalud je da postimo hranom, a da, na primjer, ne razgovaramo sa svojim bližnjima, rođacima, prijateljima, jer je i sam Bog koji se rađa, čije rođenje čekamo tokom posta, kazao da ko ne voli čovjeka, ne može voljeti ni Boga. Važno je da vjernici znaju da nam je uzalud da postimo čitav post hranom, a ne mirimo se i ne mijenjamo sebe iznutra. S druge strane, post je ustanovljen da bi tokom trajanja istog mislili više na svoju dušu", naveo je Stojković.

Dodao je da božićni post spada u nešto lakše i da nije rigorozan toliko kao vaskršnji:

Pravila božićnog posta - Božićni post traje 40 dana, nije tako strog kao Veliki post - Počinje 28. novembra, a završava se 6. januara - U toku cijelog posta ne jedu se meso, mliječni proizvodi i jaja - Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srijede i petka, koji se poste na vodi - Riba se jede svake subote i nedelje, kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice - Poslednja nedelja božićnog posta posti se strože, bez upotrebe ribe, po mogućnosti na vodi - Na Badnji dan se ne upotrebljavaju ni ulje ni vino, već se obavezno posti na vodi

"Dozvoljeno je tokom posta konzumirati alkohol. Niko nema pravo da ulazi u svetu tajnu braka, što znači da nemamo pravo da grijehom smatramo tjelesne odnose bračnih drugova, jer su oni na dan vjenčanja postali jedna duša. Prema tome, to nije grijeh. Ono što možemo da kažemo jeste da se mogu suzdržavati od tjelesnih odnosa u postu, ali nikako se ne može smatrati grijehom ako ipak ne mogu da se suzdrže".

Vjerski analitičar Draško Đenović smatra i da će cijena ribe uticati na post:

"Nažalost, zbog cijene ribe kakva je trenutno mnogi neće moći da poste s ribom, kao što je možda uobičajeno, ali to je već sada iz ekonomskih razloga, ješće nešto drugo. S druge strane, u našoj sredini riba i nije toliko omiljena. Sve zavisi šta ljudi vole da jedu, ali danas ima toliko mogućnosti. Sastavni dio posta jeste molitva, ne bih baš stavio ruku u vatru koliko se hrišćana moli za vrijeme posta, jednostavno, nama se to može dopasti ili ne, ali to je tako. Ljudi misle da ishranom zapravo rješavaju sve".

Post nije dijeta

S druge strane, vjerski analitičar Draško Đenović smatra da bi idealno bilo da se vjernici tokom posta odreknu alkohola i cigareta.

"Se*sualni odnosi nisu zabranjeni, pojedini kažu da se treba uzdržavati. Suština posta nije u suzdržavanju od hrane, kao što većina ljudi misli, nije post dijeta. Suština je da prosvijetlimo naše misli. Ništa nećemo dobiti time ako samo promijenimo ishranu, nije suština odreći se samo mesa već i nekih djela, recimo interneta, serija... Džabe vam post ako kod kuće bijete ženu i djecu!"