BUGARKA PRODAJE MEDVJEDA ZA 150 EURA! MANEKENKA ŠOKIRALA REGION: Sa njim lakše i brže zaspim - ne treba mi MUŠKARAC

Bugarska manekenka i dizajnerka patentirala je plišanog medvjeda kao zamjenu za muškarca!

Izvor: Promo/Screenshot

Period korone, karantina, fizička distanca i izlovanje od drugih nas je u jednom trenutku veoma zabrinulo i na neki način i odvojilo od prijatelja, rodbine, bliskih i dragih ljudi. I to ne samo nas, već i ljude širom svijeta.

S druge strane, kod nekih naroda, poput Japanaca, usamljenost je jedno od najvećih problema sa kojim se oni bore. Ipak, ima i ljudi koji jednostavno zbog različitih razloga pristaju radije da budu sami, pa se postavlja pitanje da li je usamljenost prijeti da bude "bolest novog doba"?

Međutim, naši susjedi, Bugari, došli su na genijalnu ideju, tačnije bugarska manekenka i dizajnerka, Ina Marholeva. Ona je patentirala ogromnog plišanog medveda, dužine 170 centimetara, koji teži samo tri kilograma i košta oko 150 eura. A svrha mu je da zamijeni potrebu za fizičkom bliskošću osobe u raznim trenucima, a najviše tokom noći, kada je obično usamljenost najprisutnija.

Naime, u opisu ove bugarske kompanije koja prodaje medvjeda, po imenu "Pafi", istaknuto je da ga je upravo izmislila žena koja se plaši da ostane sama.

"Mi žene često ostanemo same iz raznih razloga. Ponekad je to lični izbor, peh ili sudbina, ali svima nam je potrebno nečije prisustvo ili zagrljaj, posebno noću prije nego što zaspimo ili na kauču ispred televizora. Zato je Pafi napravljen sa ljudskim oblikom i veličinom da što više zamijeni nedostatak fizičkog prisustva kada treba da se zagrlimo ili naslonimo", napisali su iz kompanije, a zatim su se našalili, te dodali da je on uvijek kod kuće, ne hrče, ne gunđa i ne ljuti se.

Medved inače dolazi potpuno nag, te oni koji se odluče na ovaj vid emocionalne podrške, imaju izbora da ga obuku kako god požele. Osim samaca mogu da ga koriste i svi ostali, kao odoban jastuk, na primjer.

"Otkad je Pafi uz mene, puno lakše i brže zaspim. Volim njegovu mekoću i osjećaj sigurnosti koji mi daje", napisala je jedna korisnica.