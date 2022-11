Rene Levov (55) šetala je svoje nemačke ovčare u Merilendu, SAD, kada je agresivni crni medved počeo da je juri pre nego što joj je zgnječio lobanju i ostavio je u lokvi sopstvene krvi.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Scary Bear Attacks

Nesrećnu šetačicu pasa kojoj je crni medvjed razbio lobanju napadnuta je nakon što je poslušala savjet da se pravi da je "velika i glasna" u pokušaju da uplaši zvijer. Rene Levov odlučila je da viče i vrišti na zvijer koja je u početku jurila njena dva njemačka ovčara, Kajli i Bounsa, ali je umjesto toga ovom bukom privukla životinju ka sebi i tu je krenula borba za goli život.

Ova 55-godišnjakinja, koja je uživala u opuštajućoj šetnji šumom u blizini svoje kuće u Merilendu, SAD, ostala je sa mučnim povredama i ležala je u lokvi krvi prije nego što su stigli spasioci. Rene je objasnila: "Šetam svaki dan i izvodim pse. Mislila sam da je to bio normalan dan. Vraćali smo se ka kući kada je Kajli primijetila ili čula nešto pa je otišla ispred mene i sreli su se ona i medvjed – ugrizla ga je, a on ju je udario šapom. Ali pošto sam radila ono što vam inače kažu da uradite kada sretnete medvjeda – da budete veliki i glasni – mislio je da sam zanimljivija pa se fokusirao na mene".

Nakon što je shvatila da njena strategija da viče ne odvraća medveda, odlučila je da promijeni svoju tehniku i da se pravi mrtva. "Stao je ispred mene nakon što je jurnuo na brdo i mogla sam da vidim bukvalno svaki detalj - njegovo lice, zube, kandže - sve", rekla je Renee.

"Posle nekoliko sekundi udario me je, a zatim me dva puta ugrizao za lijevu nogu tik iznad koljena, pa me odbacio na stranu i nastavio da me ujeda. Ugrizao me je dva puta za lobanju i lijevu stranu lica - posle prvog ugriza sam čula kako mi lobanja krcka i mislila sam da ću umrijeti. To je bio užasan zvuk", dodala je nesrećna žena.

Rene je uprkos strahu i nesnosnom bolu nastavila mirno da leži, a životinja je onda nastavila dalje - ostavivši Renee srećnu što je živa. "Nisam se pomjerila. Ležala sam deset minuta jer sam bila skamenjena. Bilo je zaista strašno. Krv iz moje glave samo mi je tekla niz lice, bila sam u lokvi sopstvene krvi. Bilo je po mom telefonu. Morala sam bukvalno da obrišem telefon da bih mogla da ga vidim", ispričala je ona. Nakon što je prebačena u bolnicu, Rene Levov je zbrinuta od ozbiljnih povreda, a hirurzi su joj četiri sata zašivali duboke rane.