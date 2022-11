"JE L' VI MENE ZA**BAVATE?!" - UHVATILA SESTRU I VJERENIKA NA DJELU: Objavila snimak, reakcije preljubnika su SRAMNE

Djevojka je na djelu uhvatila sestru i vjerenika, a reakcije koje je dobila bile su potpuno neočekivane.

Izvor: TikTok/screenshot/itsgonevira

Društvenim mrežama hara snimak preljube koji je zabilježio hiljade pregleda!

Ako je vjerovati ovom snimku, djevojka je u krevetu zatekla sestru i vjerenika sa kojim je provela pet godina u vezi. Kažu da je preljuba trauma koja se teško preboljeva, kao i da je to stanje koje zahtjeva dobar tretman, a u pojedinim slučajevima i ljekove. Reakcija djevojke je više nego očekivana, ali ono što su preljubnici odgovorili izazvalo je burne reakcije u javnosti.

"Ma što to radite? Nije tako kao što mi izgleda? Goli ste u krevetu! Kako to mislite da niste ništa radili? Gubite se oboje! Ne mogu da vjerujem da ste mi to uradili. Pet godina sam provela s tobom, vjerili smo se! Nema šta nisam činila za tebe, trudila sam se da radim za oboje kako bismo mogli da osnujemo porodicu", govorila je uzrujanim glasom djevojka, koja je u to vrijeme trebalo da bude na poslu.

Kažu da je napad najbolja odbrana, pa je djevojka umjesto izvinjenja, dobila ono što najmanje očekuje.

"Da, proveo sam s tobom pet godina, pet godina je previše", uzvratio joj je vjerenik, ističući da nema namjeru da izađe iz stana jer plaća pola stanarine. Osim toga, muškarac je naveo da prevarena djevojka nikada nije kod kuće, da je ne viđa jer je stalno na poslu, dok je sestra istakla da "nema za čim da žali, jer svakako ne voli svog vjerenika kog proziva konstantno".

"Da mi se nikada više niste obratili", poručila je djevojka i uplakana izletila iz stana. Ovo je izazvalo burne reakcije korisnika, a mnogi su napomenuli da nikada u životu nisu osjetili bijes koji se javlja tokom gledanja ovog snimka.

"Djevojko, shvatićeš brzo da je ovo usluga. Ne trebaju ti", "Jasan je bol u njenom glasu", "Nemam riječi za sestru", "Prevara boli, a zamislite kad je od najrođenijeg", "Svaka čast djevojko, želim ti svu sreću!", glasili su samo neki od komentara. Pogledajte kako je to izgledalo u snimku ispod: