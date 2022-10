KAD JE LJUBOMORA U VEZI OPASNA? MOMAK NE VERUJE DEVOJCI: Ljudi nikad iskreniji - prevariće te na putu do prodavnice

Jedan čovjek otvorio je dušu i zatražio odgovor na pitanje kada je ljubomora opasna u vezi!

Ljubomora je sastavni deo svakog odnosa i sasvim je normalna, pa čak i poželjna do određenih granica. Međutim kada ona počinje da stvara problem u jednoj vezi ili braku i da postaje štetna?

A o tome, kako se ostali nose sa ljubomorom i da li ona predstavlja realnu zabrinutost ili određeno preterivanje u razmišljanju, zapitao se jedan Srbin koji je želeo da ostane anoniman. On je podelio svoju priču u nadi da će neko da mu objasni i otkrije najbolji mogući savet:

"Moja sadašnja devojka izlazi sa društvom (muškim i ženskim) i izlazila je sa njima i pre. Međutim, iako izađe jednom mesečno, uvek me izjeda iznutra čudan osećaj, a ne želim da budem toksičan i da joj to nabijam na nos. Rekao sam joj jednom kako se osećam, rekla je da ne treba da brinem da me voli i van toga uvek govori kako radim prelepe stvari za nju o kojima ne može da sanja. Ja sam lično tip koji ne voli da izlazi. Da li su moji strahovi realni i opravdani kako da se izborim sa njima", započeo je svoju ispovest ovaj momak i dodao da pod strahovima pre svega podrazumeva potencijalne događaje koji mogu i ne moraju da se dese, pre svega aludirajući na prevaru njegove devojke.

Odgovora je bilo raznih i dok su jedni smatrali da je to potpuno normalno stanje, drugi su smatrali da ljubomora nema nikakvog smisla.

"Ako partner hoće da vara to može da odradi na putu do prodavnice, a ako misli da će da nađe boljeg od mene, nek ide", rekao je jedan.

"Mislim da svako ima dozu paranoje i da nije da si ti sada lud sto se tripuješ oko toga, jer svako u nekoj meri ima to, ali ako nemaš razloga da posumnjaš na tako nešto i ako ste dugo u vezi mogao bi malo da rešiš sam sa sobom i vidiš da su ti strahovi iracionalni", objasnio je drugi. Najviše dopadanja dobio je komentar jednog korisnika koji se držao stava da ljubomora nema nikavog smisla, te je napisao sledeće:

"Svakako je ne možeš sprečiti da te prevari ako želi, a ljubomornim i kontrolišućim ponašanjem samo možeš da upropastiš vezu. Ako je voliš i smatraš da zaslužuje poverenje, onda joj to daj bezuslovno. Čak i ako se desi da te prevari, samo će da tu učini uslugu jer ćeš onda da znaš da ona nije vrsta osobe s kojom želiš da budeš."

Za kraj jedan muškarac mu je objasnio da ljubomora proizilazi iz nesigurnosti i da bi bi trebalo da poradi na samopouzdanju, a zatim dodao da iako doživi prevaru to treba da gleda kao dobitnu situaciju, jer barem zna da ta osoba nije za njega.

