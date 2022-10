SE*SI RUMUNKA JOŠ JEDNOM OPRAVDALA "FAM FATAL" TITULU: Bujne grudi DRŽI U RUKAMA i niko ne skida pogled sa nje!

Glumica i model Madalina Dijana Gena zasjenila je Rimski filmski festival toaletama koje su istakle sve obline!

Izvor: Profimedia

Svjetska ljepotica Madalina Dijana Gena napravi pometnju gdje god da se pojavi. Kažu da definicija "fam fatal" žena predstavlja oličenje ženstvenosti, damu kojoj niko ne može da odoli i zbog koje sve staje kad se pojavi. Rumunskoj glumici to odlično ide od ruke, a tako je bilo i na Rimskom filmskom festivalu koji je trajao od 13. do 23. oktobra.

Madalinu mnogi nazivaju nasljednicom Sofije Loren, te su tako imali prilike da uživaju u svečanim toaletama koje je izabrala. Madalina Gena pojavila se na premijeri filma "Era Ora", a nije propustila ni projekciju "Lamborghini - The man behind the legend". Modni stručnjaci su haljinama dali visoke ocjene, ističući da je Madalina oličenje glamura.

Na jednom događaju nosila je crnu haljinu sa zlatnim detaljima, koju je uparila sa crnim sandalama na štiklu. Madalina odlično zna kako da istakne sve svoje atribute, pa se tako pobrinula da gornji dio haljine bude od providne mrežice, ispod koje se vidjelo bujno poprsje.

Sledeće večeri, Madalina je napravi pravi spektakl! Pojavila se u crvenoj dugačkoj haljini i dubokim prorezom, koji je otkrio savršeno oblikovane noge. Kao i uvijek, zavodljivo je pozirala fotoreporterima i još jednom dokazala zašto važi za jednu od najfatalnijih žena.

Podsjetimo, rumunska ljepotica je prošlog mjeseca oduševila stajlingom na Filmskom festivalu u Veneciji, kada se pojavila u haljini sa likom Merilin Monro. Pogledajte kako je izgledala:

...kao i još neke Madalinine fotke: