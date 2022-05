Devojka koja je još u školi trpela maltretiranje od strane vršnjaka danas svojim izgledom pokazuje svima da je lepota u različitosti!

Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli

Sofija Hadžipanteli (24) je devojka koja već poslednjih nekoliko godina menja modnu industriju, i to tako što u prvi plan ističe svoju različitost.

Dok se žene uglavnom stide i najmanje dlačice na telu i revnosno je uklanjaju, ona je odlučila da prihvati svoj prirodan izgled, što znači i neverovatno guste obrve koje su zapravo spojene u jednu.

U društvu koje je opsednuto standardima lepote, Sofija je želela da pokaže da ne moraju i ne treba svi da se uklapaju u te standarde, pa ponosno pokazuje svoju spojenu obrvu i poručuje svima da postoje alternativne ideje o tome kako lepota izgleda.

Ova devojka, koja se inače bavi modelingom, pojavila se u novom videu CNN-a pod nazivom As we are, koji govori o "gaženju" pravila lepota i prihvatanju različitosti.

Sofija je inače grčko-kiparskog porekla, a sve je počelo kada je bila na Kipru i kako kaže, toliko je plivala i uživala da nije imala vremena za čupanje obrva.

"Kada sam se vratila kod bake u London, rekla mi je kako izgledam predivno, i tada sam shvatila da su mi se obrve skoro spojile u jedno. I jednostavno sam ih ostavila tako", rekla je ova devojka, dodajući da uopšte nije razmišljala o tome, dok nakon izvesnog vremena svi nisu počeli da komentarišu njen izgled.

Vidi opis SOFIJA JE OD SPOJENIH OBRVA NAPRAVILA KARIJERU: Nekad su je maltretirali, a danas mogu samo da joj zavide! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/Screenshot/sophiahadjipanteli Br. slika: 10 10 / 10

Od tada je još odlučnija da neguje svoj prirodan izgled, uprkos užasno negativinim komentarima koje neretko dobija na društvenim mrežama. Modni brendovi se otimaju o nju, radila je sa brojnim poznatim imenima u svetu mode, poput Žana Pola Gotjea, a i Rijana ju je angažovala za revije svog brenda.