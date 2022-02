UZBUDIM SE KAD VIDIM SEBE U OGLEDALU: Obara muškarce s nogu i poručuje - oni nam nisu potrebni za orgazam! (FOTO)

Zgodna Plejboj cica otkrila da samu sebe najviše uzbuđuje!

Izvor: Instagram/Screenshot/luanasandien

Plejboj model Luana Sandien tvrdi da ženama nije potreban partner da bi doživele orgazam na Dan zaljubljenih. Ona želi da promeni percepciju "najromantičnijeng dana u godini", pa kaže da će ga provesti sama.

"Kada vidim sebe u ogledalu, odmah se uzbudim. Biti autoseksualac, kako ja to vidim, isto je što i biti nezavisna osoba".

Ova razvedena lepotica kaže da trenutno uopšte ne razmišlja o vezi sa nekim.

"Uživam u samoći, to je najbolja stvar koju žena može da uradi za sebe".

Luana je inače u junu prošle godine izjavila da je autoseksualne orijentacije, odnosno da uživa u tome da "bude u vezi" sa sobom.

"To znači da privlačim samu sebe. Oduvek sam se osećala tako, samo nisam znala da postoji reč za to. Lepo je znati da zbog toga nisam luda, niti narcisoidna, to je nešto sa čim mnogi ljudi imaju iskustva. Bilo mi je jako važno da znam da nisam jedina. Koliko god to seksi zvučalo, i jeste seksi, to je neka vrsta ljubavi prema sebi na steroidima. Oduvek je jedan deo mene mislio da je to čudno, pa je dobro znati da nije", poručila je ona.

Stručnjak za seks Kejsi objasnila je da je autoseksualnost kada se "osoba uzbudi zbog sopstvene erotičnosti".

"Najbolji primer za to su žene generalno. Iako to ne važi za svakoga, generalno se osećamo najseksualnije i najuzbuđenije kada za sebe mislimo da smo seksi. Ali, nisu u pitanju samo žene. To podrazumeva i mogućnost da možete sebe da uzbudite vizuelizacijom, dodirivanjem ili mirisanjem".