TESTIRAO SAM GA NA SEBI, ŠEĆER MI JE SKOČIO NA 15! Dr Voja upozorio na ovo voće - ČUDO JE, ali ne smeju svi da ga jedu!

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić otkriva sve zdravstvene prednosti grožđa i objašnjava koje grupe ljudi ne bi trebalo da ga jedu.

Sezona je grožđa, a brojni nutricionisti ističu da je odlično za kosti i vid. Tačno je da ima brojne zdravstvene prednosti, ali i da pojedinim ljudima može da smeta. Gostujući u "Jutru" na Prvoj, gastroenterolog dr Vojislav Perišić objasnio je kako grožđe utiče na zdravlje, kojim ljudima može da napravi smetnje, kao i da ga je testirao na sebi.

Grožđe sadrži mnogo bitnih vitamina i minerala. Ovo voće sadrži visok sadržaj antioksidanasa koji može da spreči hronične bolesti. Oni potpomažu popravke oštećenja ćelija nastala slobodnim radikalima, a jedan od antioksidanasa, resveratrol, klasifikuje se kao polifenol.

"Crno grožđe je bolje, zato što je ispod korice najveća koncentracija antioksidanasa. U crnom ima više resveratrola nego u belom. Zato su crna vina bolja, mnogo bolja. Grožđe je čudo hranljive vrednosti", rekao je dr Voja, a na pitanje da li je istina da sprečava zgrušavanje krvi, oduzetost srčanog mišića, poboljšava cirkulaciju i ublažava upalne bolesti creva, gastroenterolog kaže:

"Ja sam to odavno rekao. Odmah da vam kažem, ako pojedete pola grozda, imaćete perfektnu stolicu. Svi mi imamo masne plakove u krvnim sudovima. Taj masni plak posle 30. godine svako ima. Ne plašim se plaka, jer je on opasan kada se upali. Ako je CRP normalan, znači da plak nije upaljen. Grožđe upravo sprečava upalu plakova. Imamo ga, ali neće napraviti upalu. To je smisao grožđa", kaže dr Perišić i dodaje:

"Grožđe ima minerale magnan i kalijum. Magnan dobro deluje na anemiju. Izvanredan je i za kosti. Kalijum daje snagu, snagu mišića. Bez kalijuma ne možemo ništa. Negde oko 10 sati treba da pojedete malo grožđa. Ako želite da budete u formi, treba da jedete grožđe", kaže doktor, dodajući da grožđe pomaže i kod depresije.

Iako mnogi ljudi vole da izbegavaju semenke, dr Voja napominje da su one najkvalitetnije.

"Nikako nemojte da izbegavate semenke, one imaju najkvalitetnije ulje sa omega 3 masnim kiselinama. U radnjama imate ulje od semenki grožda, isto kao i maslinovo ulje. Nemojte da ih pljujete, progutajte ih. Grožđe je čudo. Ljudi koji imaju povišen šećer, trebalo bi da izbegavaju grožđe. Crno je slađe. Oni koji imaju hiperglikemiju i insulinsku rezistenciju ne mogu da jedu grožđe, kao i oni koji imaju hipertenziju", rekao je gastroenterolog i otkrio šta treba da jedu oni koji tegobe sa želucem.

"Ja crna vina ne koristim, jer hoće da iritiraju želudac. Zato sam u principu na belom grožđu. Svi koji imaju tegobe sa želucem, trebalo bi da jedu belo grožđe. Ja sam sebe testirao. Merio sam šećer kad pojedem 150 grama grožđa. Meni šećer sa 6,7 skoči na 15, samo sam viknuo: 'Au!'. Nakon dva sata, pankreas radi dobro, ode u normalu. Kod zdrave osobe podstiče se brza regulacija. Taj efekat se vrlo brzo reguliše", rekao je doktor i otkrio da deca treba da jedu ovo voće.

"Već od osmog meseca treba da isečete grozd na četiri dela, tačnije, od šestog meseca dete može da jede. Može da se zagrcne ako jede celo, zato ga zgnječite, ali od 12 meseci deca mogu normalno da ga jedu", rekao je dr Voja.

