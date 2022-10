PAKLENA OSVETA ŽENE KOJOM JE SMIRILA SVOJE KOMŠIJE: "Klinci prave žurke do 5 UJUTRU, znala sam da će ovo upaliti!"

Žena otkriva kako se osvetila komšijama koji su često pravili žurke i zbog kojih nije mogla da se naspava.

Komšije često znaju da nas stave u nezgodnu situaciju - ne znamo da li je gore što trpimo buku ili ćutimo kako ne bismo zavadili odnose. O ovoj temi su nedavno raspravljali i Srbi, koji su otkrili da je jedino riješenje problema - tjeranje inata. Tom metodom se poslužila i žena koja je na Reditu objasnila da ne može da se naspava zbog "klinaca koji do 5 ujutru prave žurke".

"Poslednjih nekoliko godina kuća do moje iznajmljivana je nekolicini momaka od 20 i nešto godina, koji su pravili žurke non-stop i puštali glasnu muziku do 5 ujutru. Kuće su prilično blizu, jedna kraje druge, da je u mojoj kući bilo glasno čak i kad su svi prozori bili zatvoreni. Većinu noći nisam mogla ni da spavam. Bilo je dovoljno loše kad to rade vikendom, ali ponekad bi to bio četvrtak. Svaki put sam morala da idem na posao i radim, iako samo imala jedva nekoliko sati sna. Nije potrebno reći da sam postala sitničava i bjesna kada ovo nije prestajalo", napisala je i otkrila kako im je uzvratila.

"Moja kuća ima drvenu terasu u zadnjem dijelu i ujedno je okrenuta prema komšijama. To je prilično stara terasa i ekseri vremenom ispadaju, pa povremeno moraju da se zakucaju ponovo. Kad bi ser**e iz komšiluka pravili žurku do kasno, probudila bih se oko 7, kao i obično, a u 7.30 bih izvadila čekić i počela da kucam te eksere. Otprilike deset metara od dva prozora njihove spavaće sobe. Imala sam puno eksera koje je trebalo zakucati", otkrila je žena i dodala:

"Ponekad bi neko od momaka vrisnuo od bijesa i to je bilo vrlo zadovoljavajuće. Ja ne spavam, nećeš ni ti. Srećom, ne tako davno su se odselili. Volim da mislim da sam ja uticala na takvu odluku", napisala je. Ova ideja dopala se mnogim korisnicima, koji su podelili i svoja iskustva:

"Ovo zvuči sjajno. I ja sam uradio nešto slično svojoj komšinici. Stajala bi na svom balkonu i govorila vrlo glasno tokom dana. Zamolio sam je nekoliko puta da govori malo tiše. Ništa se nije promjenilo dok nisam počeo da puštam muziku na zvučnicima kad god bi dobila poziv. Ona mrzi metal i tehno", napisao je jedan od njih.