GDE TREBA DA KUPUJEMO PEČURKE - NA PIJACI ILI U MARKETIMA? Doktor objasnio - ovo je PRVI ZNAK da su potencijalno OTROVNE

Nakon vesti da je desetoro ljudi otrovano gljivom zelenom pupavkom, doktor otkriva gde treba da kupujemo pečurke.

Baka iz Šapca se tereti da je kod deset ljudi izazvala trovanje gljivama, od kojih se osmoro nalazi u teškom stanju. Stručnjaci smatraju da je do trovanja došlo jer se među pečurkama potkrala zelena pupavka, najotrovnija gljiva koja u svetu u 90 odsto slučajeva ima smrtni ishod.

Mnogi građani su sada u strahu, što dokazuje činjenica da je prodaja pečuraka na pijacama i u marketima opala "preko noći". Da li postoji način da prepoznamo otrovne pečurke, koje su najčešće zablude i gde treba da ih kupujemo, otkrio je doktor Aleksandar Knežević u "Jutru" na Prvoj.

"Veliki problem je kada se u prodaji nađe nekoliko vrsta pečuraka. Kvalitet hrane sa aspekta prisustva pesticida se ne kontroliše na pravi način. Kada imate različite gljive na gomili, savetujem ljude da takve gljive nikako ne kupuju. Ne bih da ovo bude kampanja protiv gljiva. Gljve su zdrave u ishrani, treba ih koristiti, imaju puno efekata koji blagotvorno deluju na organizam i toplo se preporučuju. Ovo samo treba da bude apel da se obrati pažnja gde se kupuju. Među tim polomljenim gljivama, vrlo je lako da se provuče neka koja je otrovna", objasnio je dr Knežević koji se osvrnuo na pacijente za koje se nagađalo da imaju problem sa jetrom.

"Pacijent to ne može da zna. Ono što pacijent oseća jesu prvi simptomi, a to su mučnina, povraćanje, dijareja. To se najčešće dešava kada se javi trovanje. Među šumskim šampinjonima, moguće je da se nađe zelena pupavka. U svetu, od trovanja ovom gljivom, skoro u 80 ili 90 odsto je smrtni ishod baš zbog trovanja zelenom pupavkom. Upozoravam ljude da ne traže sami, ne kupuju gljive koje su pomešane na gomili, već samo od proverenih proizvođača", objasnio je doktor.

Evo koje su najčešće zablude o pečurkama koje su otrovne:

"Ovo apsolutno nije tačno. Nema pravila na koji možete da ustanovite da li je gljiva otrovna ili nije. Najčešća zabluda kod ljudi koji sakupljaju gljive u pirodi, jeste da kada vide da te gljive jedu puževi ili insekti, pomisle da su jestive i da nisu otrovne. Tako završe u korpi sa jestivim gljivama. To je potpuno pogrešno. Morate da znate o kojoj vrsti se radi na terenu", objasnio je dr Knežević.

Pijaca ili market?

"Moja topla preporuka jeste da uvek kupujete gljive od ovlašćenih proizvođača, svejedno je da li je pakovanje svežih ili su konzervisane. Na pakovanju postoji deklaracija o poreklu i vrsti robe, to treba da bude siguran način kupovine. Kupovina gljiva na pijacama može da bude rizična, međutim, to mora da bude od licenciranih prodavaca na pijaci", rekao je doktor koji se osvrnuo i na stanje pacijenata:

"Ono što se pretpostavlja na osnovu onoga što dolazi kao informacija od lekara sa VMA i Centra za toksikologiju, jeste da se radi o trovanju zelenom pupavkom. U tom slučaju, prognoze mogu da budu prilično loše. Nemam tačne informacije o pacijentima koji su tamo. Zavisi od toga koliko je gljive uneto u organizam, u Evropi smrtnost ide i do 50 odsto. Iskreno se nadam da se nisu svi otrovali zelenom pupavkom. Jedna pečurka zelene pupavke je dovoljna, nema protivotrova. Od stanja organizma zavisi kako će pacijenti proći", rekao je dotkor.